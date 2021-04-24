فيديو يطيح بسارقَي سيارة في قبضة الشرطة

أفادت ولاية أمن الدار البيضاء بأنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقترفان سرقة من داخل سيارة خلال توقفها بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء.

ووفق المصدر ذاته، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تشخيص الهوية الكاملة للمشتبه فيهما؛ وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من توقيف واحد منهما، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا المخدرات والسرقة، يوم الجمعة 23 أبريل الجاري.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المساهم الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.