فيديو يطيح بسارق محلات تجارية في مكناس

نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض مستخدمي أربعة محلات تجارية للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، بأحياء مختلفة بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق واحد منها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بالمنطقة القروية “أكوراي” بضواحي مدينة مكناس.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.