فيروس كورونا يهاجم فريق "بيراميدز" المصري

قررت إدارة نادي بيراميدز، بالاتفاق مع إدارة ملعب الدفاع الجوي، إغلاق مقر التدريبات الخاص بالنادي، خلال الأيام المقبلة، بعد تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الماضية.

وذكر النادي في بيان رسمي، اليوم السبت، أن الإدارة قررت إغلاق مقر التدريبات كإجراء احترازي من أجل إيقاف تزايد الانتشار الكبير لفيروس كورونا بين أفراد البعثة، التي عادت مؤخرا من نيجيريا عقب مواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية.

وتقرر أن تجري عملية تعقيم شاملة لمقر تدريبات النادي في الساعات المقبلة، بالتعاون مع مسؤولي ملعب الدفاع الجوي، لمنع انتشار الفيروس مع الإغلاق المؤقت للمقر، عقب قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل لقاء الإسماعيلي في الدوري المحلي لموعد يحدد لاحقا.

وأظهرت المسحة الأخيرة للفريق المصري وجود أكثر من عشر حالات إصابة بالعدوى، والعدد مرشح للزيادة، حيث يتم عمل مسحة أخرى لأعضاء الفريق للاطمئنان على الوضع الصحي للجميع.