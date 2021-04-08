"فيسبوك" يتوحد للاحتفال برمضان عبر الاستكشاف والإلهام والتعبير عن الخير‎

تحتفل شركة “فيسبوك”، على جميع منصاتها، بشهر رمضان لهذه، من خلال حملة عالمية تهدف إلى الاستكشاف والإلهام والتعبير عن الخير.

وسوف تدار حملة “#رمضان_الخير”، التي تجمع بين “فيسبوك” و”إنستغرام” و”ماسنجر” و”واتساب”، للاحتفاء بأعمال الخير والتعاون وخدمة المجتمع، التي ستشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوردت الشركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه على الرغم من الحواجز التي تحول دون اللقاءات وجها لوجه، “يبقى رمضان شهرا للكرم والإحسان والتأمل. ففي عام 2020 تمكن الناس على مستوى العالم من جمع ضعف ما تم جمعه في عام 2019 من تبرعات مرتبطة بالشهر الكريم عبر “فيسبوك” و”Instagram”. وأرسل الناس أكثر من 20 مليون معايدة بعنوان “رمضان كريم” عبر “فيسبوك”، كما ارتفعت مكالمات الفيديو عبر “واتساب” بشكل كبير في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يضيف البلاغ، انضم أكثر من 6.5 ملايين شخص إلى المجموعات المرتبطة برمضان، التي تم إنشاؤها في عام 2020، “وهو ما يدل على الدور الذي تلعبه المجتمعات المحلية، بما في ذلك مجموعات فيسبوك، والصفحات، والمنظمات غير الحكومية في هذه المنطقة، عبر جمع الناس معا، والتشجيع على التعاطف مع الآخر، والأعمال الخيرية، وجمع التبرعات”.

وأعلنت الشركة أنه تم تطوير حملة “#رمضان_الخير” في البداية من قبل “Instagram” التي تكمل في عامها الثالث الاحتفال بالأجواء الروحانية لشهر رمضان. وفي عام 2020، ساعدت الحملة المسلمين على الصيام وهم في عزلة عن الآخرين، والالتقاء بأحبائهم على الشبكة الافتراضية وصياغة تقاليد جديدة للاحتفال بالشهر الفضيل.

وهذا العام، ومع استمرار تعليمات التباعد الاجتماعي، تؤكد الشركة، فإن “منصات فيسبوك ستواصل تقديمها الدعم لمسلمي العالم البالغ عددهم ملياري مسلم على احترام التقاليد والفروض الرمضانية بطرق جديدة كالتجمع افتراضياً ومشاركة الاحتفالات عبر الانترنت من خلال جميع منصات فيسبوك الأربع”.

الاستكشاف والإلهام والتعبير عن الخير عالمياً

يساعد “#رمضان_الخير” هذا العام الناس لاكتشاف طرق مبتكرة لعمل الخير ورد الجميل لمجتمعاتهم عبر سلسلة من الأدوات، منها أفكار الخير – قائمة مكونة من 30 عمل خير متاحة للجميع، ويمكن القيام بهذه الأعمال عبر المنصات الافتراضية.

وسيمكّن فيسبوك أولئك الذين يتطلعون إلى تقديم تبرعات خيرية خلال الشهر من خلال تسليط الضوء على المنظمات غير الربحية المخولة بجمع الزكاة من خلال حملات لجمع التبرعات الرمضانية عبر حملات لتوفير سلال الطعام، والإمدادات والمساعدات الطبية للأيتام والأرامل، واللاجئين في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى “دليل رمضان” الذي أنشأته ساره صبري بالتعاون مع متابعيها.

كما أعلن فيسبوك أنه سيرفع أصوات أولئك الذين يصنعون أثراً أو الذين يطمحون لخلق التغيير، ويشمل ذلك سلسلة عالمية لدفع عمل الخير إلى الأمام، وسيتم إطلاقها في الشرق الأوسط من قبل هيفاء بسيسو، نبيه الكيالي، لُچينة صلاح، رها محرق، وعادل العدواني باستخدام هاشتاغ “#رمضان_الخير”.

وكجزء من شراكة إعلامية لمدة شهر، سيرتبط فيسبوك بشبكة البودكاست العربية الشهيرة “صوت” التي تتخذ من الأردن مقراً لها، لتسليط الضوء على إلهام قادة المجتمع في المهجر في منطقة الشرق وشمال أفريقيا، للحديث عن كيفية استخدامهم لتطبيقات فيسبوك لعمل الخير افتراضيا خلال شهر رمضان.

وأكدت الشركة أنه يمكن أيضا للعائلات والأحباء التجمع عبر الشبكة الافتراضية لمشاهدة حصرية عبر فيسبوك Watch، وInstagram IGTV، لمجموعة من المبدعين مثل خالد العامري، ومنال العالم، وشبكات كـ MBC وTVision وZee Entertainment.

كما سيقوم فيسبوك بطرح أدلة أسبوعية للمشاهدة في جميع أنحاء المنطقة، وستجلب هذه الأدلة عروضاً ومقاطع، ومسلسلات جديدة إلى المنصة تحت هاشتاغ “#رمضان_الخير”، حيث سيتم النشر على صفحة فيسبوك العربية.

كما سيتمكن الناس من الاستماع إلى Live Suhoor Talks، وهي سلسلة عالمية تستضيف مبدعين مسلمين عبر بريطانيا، وآسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، تشمل حوارات أسبوعية حول موضوعات تتراوح ما بين الطعام والصيام، إلى الصحة النفسية والرفاهية. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك المبدعون من جميع أنحاء العالم لحظات من احتفالاتهم الرمضانية عبر “[email protected]” و”@Design” و”@Creators” و”[email protected]“.

وأخيراً، عبر عائلة التطبيقات، طرح فيسبوك ميزات جديدة للأشخاص الراغبين بمشاركة أعمال الخير والتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وقد تم تطوير مجموعة من أدوات التعبير للمجتمع لمشاركة أعمال الخير، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة خلال هذا الشهر. ويشمل ذلك ملصقات جديدة على Instagram من قبل “[email protected]” وعلى واتساب من قبل “Murat Kalkavan”، جنباً إلى جنب مع الأفاتار الجديد وتأثيرات الكاميرا، والملصقات على فيسبوك، وماسنجر وماسنجر كيدز.

تمكين الشركات

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيسلط فيسبوك و”Instagram” الضوء على الشركات المحلية الصغيرة، التي كانت تلهم الخير خلال شهر رمضان.

وأضافت الشركة: “هنا نتكلم عن الأعمال التجارية التي تجاوزت الحدود لمساعدة الناس من حولها، ومجتمعاتها المحلية، عبر الأعمال الخيرية والتعاطف والوقوف معهم. ونظراً لأنه من المتوقع أن يتم الجزء الأكبر من التسوق عبر الانترنت خلال شهر رمضان، سيساعد فيسبوك المتسوقين على الاستعداد من خلال الكشف عن مجموعة أدوات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون دليلاً سريعاً للشركات للحصول على أقصى استفادة من فيسبوك، Instagram وواتساب خلال هذا الشهر”.