فيسبوك يقرر الإبقاء على غلق حساب ترامب

قررت شركة فيسبوك استمرار إغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وطلب مجلس الإدارة المستقل من الشركة إعادة النظر في الإغلاق بعد مضي 6 شهور.
قررت شركة فيسبوك استمرار إغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وطلب مجلس الإدارة المستقل من الشركة إعادة النظر في الإغلاق بعد مضي 6 شهور.
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وهل لازال الأسد الأمريكي ترامب يخيف الأمريكيين ولو غادر السلطة
تحية إلى ترامب من الأعماق وأتمنى ان يعود إلى الحياة السياسية من جديد
اشر على موقف تاريخي باعترافه بمغربية الصحراء
يا سكر برج : فين حرية التعبير ف بلاد الحرية يا حسرة. واخا ما متافقش معاه خليه يعبر. ما بقيتي غير كاتنشر راي كل من بغا يعبر. وليتي كاتدير السياسة. كاتطلع وكاتهبط. حشومة عليكوم وشوهة. وعنداكوم غير ترجع عليكوم ب بومزوي. الحكماء ديالنا كايقولو : كل ممنوعة كاتولي عزيزة. اما عندنا حنا المغاربة، الرايس ترامب فوق روسنا. فرحنا الله يفرحو.
الله الوطن الملك كما يتبن لي ربما هاذا هو الرجل الأعقل سياسي في رئاسة الأمريكية أكثر الناس يعتقدونه أنه شئ غير سليم كذالك قالوا في العالم ألبيرت أينشتاين مثل هاذوا لن يسلم الناس من ألسنة إنتقداتهم