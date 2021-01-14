خسائر الفيضان وصندوق الكوارث

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تعليقات الزوار2
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صندوق الكوارث، وخاصة الجانب المتعلق منه بفاجعة الدار الببضاء، يجب أن يتم تمويله من رواتب المسؤولين في السلطتين المحلية والمنتخبة للدار البيضاء. هؤلاء هم مَن نهبوا الميزانيات الضخمة التي كانت تُخصص للبنية التحتية لهذه المدينة ،والتي بينت الأحداث الأخيرة أنه لم يصرف منها ،أي من تلك الميزانيات الخيالية، ولو سنتيم واحد على هذه البنية ،بل هذه البنية التحتية بقيت على الحال الذي تركها عليه المستعمر الفرنسي منذ الإستقلال الى اليوم. لقد حان الوقت لخصم ،ولو جزء ضئيل ، مما نهبه المسؤولون المتعاقبون على تسيير الدار البيضاء منذ الإستقلال الى اليوم. ،لأن المشكل ليس وليد اليوم ،بل كانت الدار البيضاء منذ الأستقلال بمثابة بقرة حلوب يحلب منها كل فاسد في الأرض. ولكن حان الوقت لكي يؤدوا كل حسب مسؤوليتها التي تحملها.
ما حدث من غرق بالدار البيضاء لا يمكن باي حال من الأحوال وضعه في خانة الكوارث الطبيعية وإنما نتيجة سوء تدبير يستوجب المساءلة وانتهى الموضوع.