فيضان الدماء

هسبريس - أ.ف.ب
الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:21
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لفيضان ضرب قرية غينجوت (Jenggot) بمدينة بيكالونغان الساحلية شمالي إندونيسيا نهاية الأسبوع المنصرم.
ووثقت المقاطع ظهور اللون الأحمر في الشوارع نتيجة لتسرب مياه الفيضان إلى مركز لتصنيع مادة صبغة الباتيك المُستخدمة في صناعة الأقمشة.
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وقع مثل هذا خلال امطار التسعينات. حيت تسربت المياه إلى محلات العطارة بگراج علال وخرج لون احمر نتيجة امتزاجها بالفلفل المطحون (التحميرة)