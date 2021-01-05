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‫تعليقات الزوار

4
  • عين الشق سيدي البرنوصي
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 23:15

    والي جهة الدارالبيضاء سطات عامل عمالة الدارالبيضاء يتحمل المسؤولية الكاملة مدينة كبيرة بدون بنية تحتية الأمطار أبانت عن كل شيء

    17
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  • سكفاتدري
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 23:18

    لقوادس مبوشيين بنادم مبوشي….كلشي مبوشي في كازا. حبذا لو تمت الاستعانة بالاسرائليين في مجال تدبير للمياه و تطهير السائل. الأمطار التي هطلت في مدينة المحمدية اليوم لو تم جمعها و تخزينها و استغلالها لن نسمع بشح و نذرة المياه من الان فصاعدا ….

    15
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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 23:20

    اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم ارحمنا برحمتك يارحم الراحمين يارب العالمين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقنا ألغيت ولا تجعلنا من القانطين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه

    12
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  • said
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 23:29

    ومادور ليديك مهمتها منحصرة فقط في حلب جيوب المواطنين بالتواطؤ مع المسؤولين عن المدينة يجب محاسبة كل من ساهم في هذه المهزلة

    6
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