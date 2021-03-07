فيضان في القصر الصغير

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‫تعليقات الزوار

5
  • cmc
    الأحد 7 مارس 2021 - 12:25

    إنه حي سيري ، هذا ما غدين يخسرون عليكم المسؤولون نسأل الله أن يصبركم

    1
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  • عبدالحليم. القنيطري
    الأحد 7 مارس 2021 - 12:42

    السلام. عليكم. والله ميسول. فيكم. شي. واحد. وسمحو. ليا. على. هاد. الدريجة. مجيوش. تنهار. الانتخابات. انا. غرقت. قبل. منكم. تواحد. مسول. فيا. والله. يعاونكم. والله. يعوض. ليكم. بالخير. انشاء. الله

    4
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  • مواطن غيور1
    الأحد 7 مارس 2021 - 12:49

    السلام عليكم
    لمادا التباكي؟
    أنتم من بنيتم في مجرى الواد، وليس الواد من هجم عليكم.
    أكبر منافقين.
    أنتم المدنبون فتحملوا دنبكم.

    -1
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  • محمد من القصر الكبير
    الأحد 7 مارس 2021 - 12:53

    البناء العشوائي بدون دراسة ولا تصميم ولا ادنى شروط السلامة او الشروط الهندسية الناس تبني في المجاري المائية وعلى ضفاف الخنادق والوديان ولا يراعون ادنى معايير الهندسة والسلامة فهذه هي النتيجة كما وقع في تطوان وطنجة وغيرها من المدن والقرى المغربية حذاري ايها المغاربة هذه الحقيقة المرة ونسأل الله الهداية اولا ثم نسأله اللطف فيما جرت به المقادر .
    كل هذه الخروقات تصبح عبئا على الفرد والمجتمع والدولة وشكرا

    3
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  • مهاجر بهولندا
    الأحد 7 مارس 2021 - 12:54

    الله يعوضكم خير ان شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل فالمرشحين ديالكم و الجماعة الي ما موفرا حتى وسائل المساعدة. عيب نشوفو هادشي و الملايير تسرق. فين غادي يمشيو يوم الحساب

    2
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