"فيفا" يجمد نشاط اتحاد الكرة بتشاد وباكستان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، فرض الإيقاف على كل من اتحادي اللعبة ذاتها في تشاد وباكستان.

وأوضح “الفيفا” أن إيقاف اتحاد تشاد يأتي بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد، حيث قررت الحكومة التشادية مؤخرا سحب السلطات المفوضة إلى اتحاد الكرة وإنشاء لجنة وطنية لإدارة شؤون كرة القدم مؤقتا والسيطرة على مقر الاتحاد.

وأضافت الهيئة ذاتها أن الإيقاف سيرفع عن اتحاد تشاد بمجرد إلغاء القرارات الحكومية الخاصة به، وتأكد “الفيفا” من أن الاتحاد أصبح خاضعا من جديد لرئيسه مختار محمود حميد.

أما إيقاف الاتحاد الباكستاني، فقد فرضه “الفيفا” بداعي تدخل طرف ثالث؛ وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للوائح “الفيفا”.

فقد تعرض مقر الاتحاد الباكستاني لكرة القدم في لاهور للاستيلاء العدائي من قبل مجموعة من المحتجين واتخذ بعض الأفراد قرارا بعزل اللجنة المعينة من قبل “الفيفا”، ويرأسها هارون مالك، وتسليم قيادة الاتحاد إلى سيد أشفق حسين شاه.

وكانت الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في العالم قد أصدرت خطابا حذرت من خلاله من أنه في حالة عدم إنهاء الاحتلال غير المشروع لمقر الاتحاد الباكستاني وعدم السماح للمسؤولين المعترف بهم من قبل “الفيفا” بالدخول إلى مقر الاتحاد ومباشرة مهامهم، سيجرى رفع القضية على الفور إلى مكتب مجلس “الفيفا” لاتخاذ القرار. ومع استمرار الوضع على ما هو عليه، قرر المجلس سالف الذكر فرض الإيقاف على الاتحاد الباكستاني.

وأشار “الفيفا” إلى أن الإيقاف سيرفع فقط عندما يتلقى تأكيدا من جانب اللجنة المكلفة من جانبه، على أن مقر الاتحاد والحسابات وقنوات الاتصال والإدارة أصبحت تحت سيطرتها مجددا وأنها أصبحت قادرة على تنفيذ مهامها دون عوائق أخرى.