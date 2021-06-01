"الفيفا" يفصل في نزاع الزمالك والدفاع الجديدي

أصدرت لجنة قانون اللاعبين داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، قرارها بخصوص النزاع الحاصل بين ناديي الدفاع الحسني الجديدي والزمالك المصري، حيث طالب الفريق “الدكالي” بنيل حصته من إعارة لاعبه السابق، حميد أحداد، من الفريق المصري إلى الرجاء الرياضي، موسم 2019-2020.

وأقرت اللجنة المذكورة، حسب بلاغ الحكم، بوجوب أداء نادي الزمالك المصري مبلغا بقيمة 30 ألف أورو لفائدة الدفاع الحسني الجديدي، زيادة عن نسبة 5 في المائة من المبلغ المذكور كفائدة سنوية اعتبارا من 19 غشت 2019 حتى تاريخ السداد الفعلي.

وتضمن الحكم أيضا توبيخا لنادي الزمالك المصري، مع الإشارة إلى أنه في حالة عدم دفع المبلغ المذكور أعلاه لفائدة الدفاع الحسني الجديدي في غضون 45 يوما، اعتبارا من تاريخ الإخطار، فسيتم منع الفريق المصري من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، لثلاث فترات انتقالات.

وكان الفريق “الدكالي” قرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ماي 2020، للمطالبة بحقه المنصوص عليه في عقد بيع حميد أحداد، والقاضي بنيل نسبة 20 في المائة من أي انتقال لاعب من الزمالك إلى أي ناد آخر، سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.