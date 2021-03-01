فيلات فاخرة في دار بوعزة

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تعليقات الزوار7
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المشكلة ليست في الفيلات الفاخرة و لكن المشكلة هي هل اصحاب هذه الفيلات و اصحاب المشاريع يدفعون الضرائب كاملة ام لا؟
الله اجيب باش والسلام الثمن راك عارف
الفرنسية ثم الفرنسية ثم الفرنسية صرت امقت هذه اللغة الدويلة وكل من يتداولها او يحاول التكلم بها…مشروع عادي لايستحق كل هذه الجلبة..هناك ماهو احسن واجمل وافضل من حيث الجودة والثمن…لكن يظل دائما ليس في متناول المواطن ذو الدخل المحدود او المتوسط ا و حتى اللامحدود…منازل خصصت للاثرياء
بإمكاني أن اشتري هذه البللة و اادي ثمنها نقدا. لكن اذا فعلة فسوف تلعب الجمارك دور البطل على حسابي. …… كم عنك من النقود؟ من أين لك هذا؟ ممنوع هذا. ممنوع ذاك. ممنوع ادخالها. ممنوع اخراجها. ممنوع حملها. ….الخ . أحسن ان اشتري عقار في اسبانيا او فرنسا و اكون في الهناء
و لكن، عن بعد 500 م سنجد الازبال و اكياس البلاستيك على طول الطرقات و النقل عبر عربات الحمير و جحافل المتسولين و المشرملين و طرق مزرية و بعد كيلومترين الباعة المتجولون و المياوميين في الموقف و الفقر المدقع و سنشعر بأننا احسن من غيرنا، رغم ان المنطقة لا توجد بها اي مرفق عمومي من مصحة او مركز صحي و لا مدرسة و لا ملاعب و لا حدائق و لا ادارة، اما الاستهلاك فيكفي سيارة للوصول الى جميع الاسواق! المهم ان حول المنطقة هناك وجود السخارة و العساسة و الحراس و الكارديانات و الكاردكورات و الفيديوات و الشاوشات، ثم رجال السلطة من اعوانهم و المرود و البوليس و الجدارميين و السيفيل و نشعر اننا في أمان و احسن من غيرنا!
ربما أحسن مشروع في افريقيا ماشي غير دار بوعزة، برافو الله يزيدكم
ربما أحسن مشروع في افريقيا ماشي دار بوعزة
برافو برافو صاحب المشروع