فيلات فاخرة في دار بوعزة

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‫تعليقات الزوار

7
  • الحدود الشرقية المغربية
    الإثنين 1 مارس 2021 - 20:44

    المشكلة ليست في الفيلات الفاخرة و لكن المشكلة هي هل اصحاب هذه الفيلات و اصحاب المشاريع يدفعون الضرائب كاملة ام لا؟

    6
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  • احمد
    الإثنين 1 مارس 2021 - 20:47

    الله اجيب باش والسلام الثمن راك عارف

    4
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  • الكمال لله
    الإثنين 1 مارس 2021 - 21:02

    الفرنسية ثم الفرنسية ثم الفرنسية صرت امقت هذه اللغة الدويلة وكل من يتداولها او يحاول التكلم بها…مشروع عادي لايستحق كل هذه الجلبة..هناك ماهو احسن واجمل وافضل من حيث الجودة والثمن…لكن يظل دائما ليس في متناول المواطن ذو الدخل المحدود او المتوسط ا و حتى اللامحدود…منازل خصصت للاثرياء

    9
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  • Euro mujoyde
    الإثنين 1 مارس 2021 - 21:09

    بإمكاني أن اشتري هذه البللة و اادي ثمنها نقدا. لكن اذا فعلة فسوف تلعب الجمارك دور البطل على حسابي. …… كم عنك من النقود؟ من أين لك هذا؟ ممنوع هذا. ممنوع ذاك. ممنوع ادخالها. ممنوع اخراجها. ممنوع حملها. ….الخ . أحسن ان اشتري عقار في اسبانيا او فرنسا و اكون في الهناء

    -2
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  • Me again
    الإثنين 1 مارس 2021 - 21:10

    و لكن، عن بعد 500 م سنجد الازبال و اكياس البلاستيك على طول الطرقات و النقل عبر عربات الحمير و جحافل المتسولين و المشرملين و طرق مزرية و بعد كيلومترين الباعة المتجولون و المياوميين في الموقف و الفقر المدقع و سنشعر بأننا احسن من غيرنا، رغم ان المنطقة لا توجد بها اي مرفق عمومي من مصحة او مركز صحي و لا مدرسة و لا ملاعب و لا حدائق و لا ادارة، اما الاستهلاك فيكفي سيارة للوصول الى جميع الاسواق! المهم ان حول المنطقة هناك وجود السخارة و العساسة و الحراس و الكارديانات و الكاردكورات و الفيديوات و الشاوشات، ثم رجال السلطة من اعوانهم و المرود و البوليس و الجدارميين و السيفيل و نشعر اننا في أمان و احسن من غيرنا!

    7
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  • م ش
    الإثنين 1 مارس 2021 - 21:23

    ربما أحسن مشروع في افريقيا ماشي غير دار بوعزة، برافو الله يزيدكم

    0
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  • هاداك
    الإثنين 1 مارس 2021 - 21:25

    ربما أحسن مشروع في افريقيا ماشي دار بوعزة
    برافو برافو صاحب المشروع

    0
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