"فيليبس" تطلق سماعة تنقل الصوت عبر عظام الخد

كشفت شركة فيليبس النقاب عن سماعة الرأس الرياضية A6606 الجديدة، التي تمتاز بنقل الصوت عن طريق عظام الخد.

وأوضحت الشركة الهولندية أنه لا يتم تركيب هذه السماعة في الأذن مثل الموديلات التقليدية، ولكنها تعمل عن طريق نقل الاهتزازات الصوتية إلى عظام الخد، وبالتالي تظل الأذن خالية.

وتضمن لمبات LED المدمجة توفير المزيد من السلامة والأمان عند إجراء التمارين الرياضية في الظلام، كما تمتاز سماعة الرأس الرياضية بمقاومة الماء والغبار والتعرق وفقا لفئة الحماية IP67، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 9 ساعات.

ومن المقرر طرح سماعة الرأس الرياضية A6606 الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري.