"فيليبس" تطلق شاشتها 288E2UAE الجديدة

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها 288E2UAE الجديدة بدءا من فبراير المقبل بسعر يبلغ 329 يورو.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة تزخر بلوحة IPS قياس 28 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 4K UHD مع كثافة بيكسلات تبلغ 157 بيكسل وتمتاز بسرعة نقل البيانات USB-3.2-SuperSpeed.

وتروج شركة فيليبس لشاشتها الجديدة من خلال تجهيزها بتقنية UltraClear ودقة الوضوح الفائق 4K UHD (3840 x 2160 بيكسل) وزوايا مشاهدة كبيرة ومجموعة ألوان عريضة للغاية تبلغ 07ر1 مليار لون.

وتتيح تقنية MultiView إمكانية توصيل الشاشة الجديدة بجهازين مختلفين، مثل حاسوب مكتبي وجهاز لاب توب، في نفس الوقت، وتشغيلهما في وضع “Picture-in-Picture” و”Picture-by-Picture”.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيليبس 288E2UAE الجديدة على محور USB-3.2 يضم أربعة منافذ مع منفذ USB-Upstream وأربعة منافذ Downstream، بحيث يمكن للمستخدم توصيل فأرة ولوحة مفاتيح بالشاشة الجديدة، وهناك منفذ USB يدعم تقنية الشحن السريع ويتوافق مع معيار USB-IF لشحن البطارية، علاوة على أنه يمكن شحن الهواتف الذكية، كما قامت شركة فيليبس بتجهيز شاشتها الجديد بمنافذ HDMI وDisplayPort لتوفير المزيد من خيارات التوصيل.

وتمتاز شاشة فيليبس 288E2UAE الجديدة بمظهر أنيق للغاية بفضل الإطار الرفيع، كما أنه يمكن تعديل ضبطها من حيث الارتفاع والإمالة.