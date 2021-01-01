في ذكرى الثورة الفلسطينية

أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة لتوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أصيب شخص ثان بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق خلال تدخل للجيش الإسرائيلي شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما أصيب فلسطيني آخر بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة شرق مدينة رام الله وبمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

ونقلت وكالة (وفا) أن المئات من المواطنين الفلسطينيين شاركوا بمسيرة احتجاجية خرجت من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة جبل الشرفة، تنديداً بنية إسرائيل إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية، ولمناسبة مرور 56 عاماً على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية الى أن عدداً من المستوطنين كانوا قد نصبوا الأسبوع الماضي وبحماية الجيش الإسرائيلي خيمة في المنطقة، وشرعوا بأعمال حفر، ووضعوا صهريج مياه في المكان.