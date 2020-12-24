أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

14
  • المضحكات
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:34

    أضحكتمونا هذا الصباح هههههههه المندبة كبيرة و الميت فار، محاكاة النزول على سطح القمر هههههه في انتظار لقاح ربما يأتي أو لا يأتي المخزن كيطنز علينا زعما بحال الى دار شي إنجاز تاريخي هههه الله يعطينا وجهكم

    -48
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:35

    المحاكاة راه هي غير تجربة هادشي موجه لهادوك لي عندهم العقل تقيل صحاب نظريات المؤامرة باش ميمشيوش يبداو يروجو شي إشاعات

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بوشعيب
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:40

    الله يجعل كولشي مبارك
    شيفاء العاجل ليل جميع

    30
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تدريب من أجل التدريب
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:42

    تدريب لنقل وتخزين لاشيء لا يوجد لدينا لقاح والفيروس يطور نفسه أصبح من النوعية التانية أكتر عدوى بمعنى يلزمه سنة أخرى من البحت والتجارب ليموت الألالاف ألى حين الوصول ألى لقاح أخر بعدها سيطور نفسه ألى فيروس من النوعية التالتة وهكذا سنبقى ألى قيام الساعة

    صد

    -35
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hicham
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:42

    خبر جد مفرح ،يثلج الصدور، و يثمن المجهودات المبدولة من طرف كل المتدخلين للقضاء على جائحة كورونا

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Adil
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:43

    أللهم يسر ولا تعسر.ان شاء الله سنجتاز أزمة كورونا ويتم التلقيح ونصدره للدول الشقيقة في كامل افريقيا. افتخر كثيرا أني مواطن مغربي أصيل نتحدا المشكلات والازمات.. وان للمغرب رجال يعملون ليل نهار لعزة ونصرة هذا الوطن الحبيب.. الله الوطن الملك

    34
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريم
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:44

    محزن فعلا ما آلت إليه الأمور بسبب هذا الفيروس اللعين، و لنا جميعا أن نتأمل و نتدبر أسباب ظهوره رغم عدم معرفتها بجلاء.
    اللهم ارحم ضعفنا و آتنا من لدنك رحمة و أخرجنا من قلة حيلتنا إلى حولك و قوتك يا عزيز يا جبار.

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لحنين احمد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:47

    سلام تمنياتنا أن يكون اللقاح فعال انشاء الله تعالى لأننا اعيينا من هدا الوباء ياربي عجل بالنصر والفرج انشاء الله

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • amin sidi
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:55

    سلام : راه اتزاد ولد كورونا تالت وجديد وخطير مسقط راسو جنوب افريقيا . راه خاص دبا تلقيح الحد من النسل لهد كورونا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مجيد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 14:56

    هادوك أصحاب (أعترض من أجل الاعتراض) الله يرحم ليكم الوالدين راه ماشي وقت الضحك هادي خليو الناس خدامة و اي مبادرة فيها الخير نشجعوها . و انتاقدو فقط ما يجب انتقاده . اللهم أرفع الغمة عن هاته الامة

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متقاعد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 15:03

    انا اريد ان اعرف شيئا واحدا هؤلاء الذين يقولون انها محاكاة وليس حقيقة وصول اللقاح من أين لهم بهذه المعلومة.لماذا هذا التسرع و الفياقة الزاءدة.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • khalid
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 15:04

    أعانكم الله يا أطباء الغذ ، ما لا يدرك بالنظال يدرك بمزيد من النظال و ما ضاع حق ورائه طالب

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • aziz
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 15:15

    وزراة الصحة لم تخرج ببلاغ من أين لهم بهذه المعلومة راه اتزاد ولد كورونا تالت وجديد وخطير مسقط راسو جنوب افريقيا ضهر في بريطانيا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يا اصحاب التلقيح
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 15:19

    لماذا الصين تشتري اللقاح الروسي ان كان لقاحها كما تروجون لنا انه فعال اليس بان القضية فيها إن ولكن وليت ولعل؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة