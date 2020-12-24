أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
15:27
الأردن يتسلم اللقاحات ضد "كورونا" أواخر يناير
-
15:21
حزب العدالة والتنمية يتودّد إلى "البام" بالمحمدية
-
14:50
الأطباء الداخليون يعرضون مشاكل ومطالب بطنجة
-
14:20
منظمات أممية تقدم تأطيرا حقوقيا لأطفال المغرب
-
13:36
أعداد قياسية لوفيات وإصابات كورونا في روسيا
-
13:21
وزارة التربية الوطنية تعفي المدير الإقليمي بتزنيت
-
12:33
إدارة "الزمالك المصري" تعلن وفاة رئيس النادي
-
12:29
جامعة محمد الخامس ترقمن توقيع وثائق الطلبة
-
11:39
ماكرون يغادر "الحجر" نتيجة غياب أعراض الجائحة
-
11:13
مصرع امرأتين وطفل في حادث سير بسيدي إفني
-
10:39
"بلاغ مفبرك" يخيف الممنوحين في التعليم العالي
-
10:04
دراسة تكشف ضعف حماية الهواتف بين المغاربة
أضحكتمونا هذا الصباح هههههههه المندبة كبيرة و الميت فار، محاكاة النزول على سطح القمر هههههه في انتظار لقاح ربما يأتي أو لا يأتي المخزن كيطنز علينا زعما بحال الى دار شي إنجاز تاريخي هههه الله يعطينا وجهكم
المحاكاة راه هي غير تجربة هادشي موجه لهادوك لي عندهم العقل تقيل صحاب نظريات المؤامرة باش ميمشيوش يبداو يروجو شي إشاعات
الله يجعل كولشي مبارك
شيفاء العاجل ليل جميع
تدريب لنقل وتخزين لاشيء لا يوجد لدينا لقاح والفيروس يطور نفسه أصبح من النوعية التانية أكتر عدوى بمعنى يلزمه سنة أخرى من البحت والتجارب ليموت الألالاف ألى حين الوصول ألى لقاح أخر بعدها سيطور نفسه ألى فيروس من النوعية التالتة وهكذا سنبقى ألى قيام الساعة
صد
خبر جد مفرح ،يثلج الصدور، و يثمن المجهودات المبدولة من طرف كل المتدخلين للقضاء على جائحة كورونا
أللهم يسر ولا تعسر.ان شاء الله سنجتاز أزمة كورونا ويتم التلقيح ونصدره للدول الشقيقة في كامل افريقيا. افتخر كثيرا أني مواطن مغربي أصيل نتحدا المشكلات والازمات.. وان للمغرب رجال يعملون ليل نهار لعزة ونصرة هذا الوطن الحبيب.. الله الوطن الملك
محزن فعلا ما آلت إليه الأمور بسبب هذا الفيروس اللعين، و لنا جميعا أن نتأمل و نتدبر أسباب ظهوره رغم عدم معرفتها بجلاء.
اللهم ارحم ضعفنا و آتنا من لدنك رحمة و أخرجنا من قلة حيلتنا إلى حولك و قوتك يا عزيز يا جبار.
سلام تمنياتنا أن يكون اللقاح فعال انشاء الله تعالى لأننا اعيينا من هدا الوباء ياربي عجل بالنصر والفرج انشاء الله
سلام : راه اتزاد ولد كورونا تالت وجديد وخطير مسقط راسو جنوب افريقيا . راه خاص دبا تلقيح الحد من النسل لهد كورونا.
هادوك أصحاب (أعترض من أجل الاعتراض) الله يرحم ليكم الوالدين راه ماشي وقت الضحك هادي خليو الناس خدامة و اي مبادرة فيها الخير نشجعوها . و انتاقدو فقط ما يجب انتقاده . اللهم أرفع الغمة عن هاته الامة
انا اريد ان اعرف شيئا واحدا هؤلاء الذين يقولون انها محاكاة وليس حقيقة وصول اللقاح من أين لهم بهذه المعلومة.لماذا هذا التسرع و الفياقة الزاءدة.
أعانكم الله يا أطباء الغذ ، ما لا يدرك بالنظال يدرك بمزيد من النظال و ما ضاع حق ورائه طالب
وزراة الصحة لم تخرج ببلاغ من أين لهم بهذه المعلومة راه اتزاد ولد كورونا تالت وجديد وخطير مسقط راسو جنوب افريقيا ضهر في بريطانيا
لماذا الصين تشتري اللقاح الروسي ان كان لقاحها كما تروجون لنا انه فعال اليس بان القضية فيها إن ولكن وليت ولعل؟