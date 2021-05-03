في منزل يشبه مغارة

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‫تعليقات الزوار

2
  • كمال .
    الإثنين 3 ماي 2021 - 11:48

    اول بلد مصدر للفوسفاط ، كمل من عندك ، انا ما بقيت فاهم حتى وزة . الله ايدير الخير ا صافي ، لعفو .

    12
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  • محمد امين
    الإثنين 3 ماي 2021 - 11:57

    اين هي العدالة والتنمية وكرامة الانسان بدون تعليق الله يخد الحق

    10
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