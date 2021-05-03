في منزل يشبه مغارة

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تعليقات الزوار2
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06:55
الإغلاق الليلي يؤزّم "الأشخاص في وضعية الشارع"
اول بلد مصدر للفوسفاط ، كمل من عندك ، انا ما بقيت فاهم حتى وزة . الله ايدير الخير ا صافي ، لعفو .
اين هي العدالة والتنمية وكرامة الانسان بدون تعليق الله يخد الحق