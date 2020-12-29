قاضي التحقيق يأمر بإيداع المعطي منجب السجن

أفادت مصادر هسبريس أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط أحال، اليوم، الناشط الحقوقي المعطي منجب على قاضي التحقيق.

وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المعطي منجب السجن، من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بغسل الأموال.

ويأتي إيداع المعطي منجب السجن، تضيف مصادر الجريدة، قصد إخضاعه للاستنطاق التفصيلي في الأيام القادمة.

يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط تختص على الصعيد الوطني بجرائم غسل وتبييض الأموال، ويعتبر وكيل الملك بهذه المحكمة المكلف الرئيسي بقضايا البحث في الموضوع، بالتنسيق مع ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.