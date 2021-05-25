قاطنو عمارات مهددة بالانهيار يحتجون بالمحمدية

احتج عدد من المواطنين قاطني عمارات سكنية على مستوى جماعة الشلالات أمام مقر عمالة المحمدية، لمطالبة السلطات بالتدخل وإنقاذهم من خطر انهيار منازلهم.

وعبر عدد من المواطنين، الذين حلوا زوال الاثنين أمام مقر عمالة المحمدية، عن تذمرهم مما آلت إليه العمارات السكنية التابعة لشركة “أليانس دارنا”، حيث صارت مهددة بالانهيار.

واشتكى المواطنون المحتجون من كون البنايات التي يقطنون بها صارت تشكل خطرا على حياتهم، لا سيما أن الشقوق الظاهرة بها تثير الهلع والخوف وتنبئ بكارثة في حالة عدم التدخل لإصلاحها وترميمها.

وطالب المحتجون عامل المحمدية بالتدخل العاجل لدفع الشركة المعنية إلى إصلاح ما يمكن إصلاحها، قبل أن يتحول الوضع إلى ما لا يحمد عقباه.

وينتظر، حسب السكان، أن يلتقي ممثلون عن قاطني العمارات الموجودة بجماعة الشلالات بعامل المحمدية في غضون اليومين المقبلين، قصد وضعه في صورة الواقعة، للتدخل في هذا الملف وإلزام الشركة بالإصلاح.

وكانت جماعة الشلالات نشرت، بعد حلول لجنة تابعة لها بالعمارات السكنية، محضر معاينة بمداخل هذه الإقامات، طالبت من خلاله القاطنين بضرورة موافاة المجلس الجماعي بخبرة منجزة من طرف مكتب دراسات معتمد لتمكينها من الوقوف على مصدر الشقوق التي تعرفها هذه البنايات.

ونبهت الجماعة، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، وهي تخاطب الساكنة، إلى أن “إخلاء هذه العمارات من عدمه هو رهين بنتائج هذه الخبرة، وفي حالة الامتناع فإنكم تتحملون كامل المسؤولية فيما قد يحدث من نتائج سلبية”.

وعبر العديد من المواطنين بجماعة الشلالات عن تخوفهم من الشقوق الظاهرة بالإقامات التي يقطنون بها، مطالبين بالتدخل للنظر في الموضوع وإصلاح هذا الوضع قبل أن يتحول إلى ما لا يحمد عقباه.