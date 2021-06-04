قاعات الحفلات تستعد لاستقبال "أعراس الصيف" وسط مخاوف من رفع الأسعار

شرع أرباب قاعات الحفلات على الصعيد الوطني، لاسيما بمدينة الدار البيضاء، في فتح محالهم استعدادا لاستقبال الزبائن الراغبين في تنظيم أعراس أو غيرها، إثر قرار السلطات العمومية السماح لهم باستئناف نشاطهم بعد إغلاق لمدة عام ونصف بسبب جائحة كورونا.
وبدأ مهنيو القطاع، هذه الأيام، نفض الغبار عن القاعات الخاصة بالحفلات، عن طريق تنظيفها وترتيبها وتجهيزها من جديد، تهيئا للشروع في استقبال حفلات في فصل الصيف.
وعبر عدد من المواطنين عن تخوفهم من إقدام أصحاب قاعات الحفلات على رفع الأسعار قصد تعويض الأضرار التي تكبدوها جراء قرار السلطات الحكومية القاضي بالإغلاق طوال عام ونصف من الجائحة.
ولفت مدونون بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم يرفضون أن يقدم أرباب الحفلات على رفع الأسعار لتعويض الخسائر التي تكبدوها طوال فترة الإغلاق على حساب المواطن.
علي معايو، عضو الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أصحاب القاعات “سيعملون على تخفيض الأسعار بدلا من رفعها، على اعتبار أنهم يريدون فقط في البداية استئناف النشاط بعد مدة طويلة من الإغلاق”.
وشدد معايو، ضمن تصريحه، على أن “المسعى الرئيسي الآن بالنسبة لأرباب قاعات الحفلات والممونين هو العمل على تجاوز الوضع القائم”، وزاد: “المهنيون لمدة سنة ونصف وهم يعيشون في الظلام بسبب الإغلاق، وبعد هذا القرار هم يأملون أن يستعيد القطاع حيويته ونشاطه”.
وأردف المتحدث نفسه بأن المهنيين “سيعملون على أن تكون الأثمان منخفضة رغم أنهم سيتضررون من تحديد السلطات العدد، بالنظر إلى كونهم ملزمين بأداء مصاريف قارة سواء كان العدد محددا أو عاديا”.
واعتبر عضو الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات أن القطاع تضرر بشكل كبير جراء قرار الإغلاق بسبب الجائحة، متابعا: “لذلك سنعمل على توعية المهنيين بضرورة احترام الإجراءات الاحترازية المفروضة، حفاظا على سلامة الجميع، وتفاديا لعودة الإغلاق مجددا؛ أما الأسعار فلن تكون في البداية هاجسا لدينا كمهنيين بقدر استئناف النشاط من جديد”.
وكانت الحكومة قررت ابتداء من فاتح يونيو الجاري اتخاذ مجموعة من التدابير، أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر إلى التقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد الوباء.
وتشمل هذه التدابير، إلى جانب افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية؛ السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص.
الله يرحمك اعزيزي الطيب .. لكان راك خدام مزيان
مخطأ من ينفق الملايين في ليلة واحدة
دغيا حليتو كولشي بارك الله واشنو الفرق بين رمضان ودبا لاش مكانو المساجد محلولين.سبحان الله وصافي باينا العور
هههه للاسف الكل بغى يعوض الخسارة برفع الاسعار على ظهر المواطن المسكين واكل الدق وحتى واحد مافكر كيفاش يساعد المحتاج ومازال ماعندنا ثقافة نتخلاو على اي حاجا زادو فيها ايلى هذ الناس غادي يرفعو الاسعار بالناقص من هذ القاعة كاع وهكذا غادي يتردعو ولكن ماشي الغلى والازمة ونديرو القاعة هههه دار الله خير ماقل ودل
اخواني السلام عليكم. ادعوا جل المغاربة أن يفكروا جيدا و يعلموا أن اي درهم صرفوه في ولاءم و اعراس و حفلات لا داعي لها سوى المراءات هي ذراهم تقتطع من تعليم و صحة و مستقبل ابناءهم و قرباءهم و جيرانهم و فقراء المغرب. و هذه الحفلات لن تزيد هذا البلد الا ذلا و هوانا و تخلفا.
اخواني يجب ان نغير اولوياتنا ان اردنا ان نعز بلداننا و ديننا. كل اموالنا يجب ان تنفق في مشاريع لها فائدة لمستقبل وطننا كالتعليم و البحث العلمي و الصحة و المؤسسات الرياضية و الترفيهية لشبابنا و مساعدة المشاريع الصغيرة للشباب و السكن للشباب . و الله ان لم نتغير لن يكون لما مستقبل في هذا العالم و موتنا احسن من حياتنا.
الاعراس ليبقاو لينا .نتقاو الله .العرس ايكون بعيد عن كل مايجلب الشيطان من رقص وعري واختلاط .
العرس في اغلبية المدن في المغرب فيه مجون وتبذير والتباهي وهذا نهي عنه الله عز وجل .
ماكاين لا حسيب ولا رقيب ياك المقاهي دار مبغاو البلاد غادا للهاوية الكل ساكت
من يكتري قاعة لأي حفل لا يهمه السعر لأنه يبدى ماله يمينا و شمالا
يارب ارفع عنا هذا البلاء، يارب هاد الحكومة و هاد الملك، يحسو بالجالية شويا راه عينا وتوحشنا واليدينا وخوتنا، يارب يسهل على الناس اللي في المغرب وينفس عليهوم هاد الازمة
العرس في هذا الزمان هو عبارة عن تبدير المال وصافي ، لدرجة أن العديد من الناس كتلجئ الاقتراض باش إمولو العرس لغرض واحد هو الفوحان الخاوي ، صديقتي تخلت عني لهذا السبب
عامين و هما سادين ودبا خايفين من ارتفاع الاسعار لا يكلف الله نفسا الا وسعها لي قادر ادير لمقدرش كان عليه زمان اطرق المسمار كانت عندو فرصة وليمة صغيرة يجمع الحباب
des vautours..et des grands rapaces et vilains oiseaux de proie,les traiteurs et propriétaires de salles de de fêtes…seuls leurs gain et leurs bénéfice leur compte ..un bénéfice dix fois plus important que le normal ..s’ils trouve un client naïf c’est la guillotine…des produit alimentaires non vérifié .des factures gonflé..un service laissé à désirer..et à la fin la grande facture bien salée..et des fois tellement poivrée que le pauvre client se demande s’ils rêve….bien sûr que leur prix seront exorbitants.. une sorte de revanche contre le gouvernement payé sur la tête du client..qui est toujours la victime…..un retard d’une année et demi sera compensé des les premières semaines du travail….
لماذا بدأت الشكاوى ؟ إذا كان سيكلفم الحفل مبالغ مالية مرتفعة فقاطع قاعات الحفل واكتفي بحفل متواضع. المشكلة في المجتمع الذي يتباهى بالبدخ والإسراف حتى في أطباق الأكل وتكاليف المجموعة الموسيقية والليموزين… فهذه الظاهرة أصبحت حتى في التعليم حيث يتباهى العديد من الأسر أنها تسرف أموال على ساعات الدعم واستقطاب أساتذة للمنزل مع منحه مبلغ يضاهي مدخول مجموعة كلها والنتيحة غالبا تكون عادية.
مافهمنا والو
واش وصلات الحالات 0٪
الكرونا فيروس الاختلاط
الله يخفظ
المغرب ما ناقصوش شي مفاجئة غير سارة
الي بغا يدير شي مناسبة يديرها على قد جيبو
الصمت الرهيب حول توقيت فتح الاجواء لم يعد له ما يبررهه .كيف يمنع أناس من الدخول وهم ملقحون ولديهم تحاليل من الدخول الى اوطانهم بينما تقام الحفلات بدون تحاليل ولا هم يحزنون .هذا السكوت اصبح يضع مجموعة من التساؤلات والتاويلات قد يستغلها الأعداء في إستمالة الجالية سفراء الوطن في الخارج كما لوحظ مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي .لذا وجب تدارك الأمر والتواصل معهم في اقرب وقت .