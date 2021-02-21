قافلة تضامنية تستهدف تلاميذ "موالين الركبة"

نظمت جمعية صناع البسمة للأعمال الاجتماعية والتربوية، الأحد، قافلة تضامنية وتحسيسية لفائدة تلاميذ بالعالم القروي، يتابعون دراستهم بمؤسسة” موالين الركبة”، ناحية سيدي حجاج دائرة ابن أحمد، التابعة لمديرية التعليم بسطات.

محمد رخو، عن جمعية صناع البسمة للأعمال الاجتماعية والتربوية بسطات، قال في تصريح لهسبريس إن الجمعية التي يمثلها برمجت خلال أنشطتها السنوية قافلة تضامنية لفائدة ما مجموعه 160 تلميذا وتلميذة بمدرسة “موالين الركبة” التابعة لمجموعة مدارس الكراطمة، نواحي سيدي حجاج إقليم سطات، مضيفا أن التلاميذ استفادوا من ورشات للأعمال اليدوية والمسابقات الثقافية، فضلا عن تنشيط تربوي لفائدة الأطفال.

وأورد الفاعل الجمعوي أن أعضاء الجمعية، البالغ عدهم 20، أشرفوا على تهييئ الفضاء، وذلك بحملة نظافة داخل المؤسسة التعليمية مع إعادة صباغة الحجرات الدراسية وأبوابها وسور المؤسسة وبابها الرئيسي، ورسم جداريات تربوية هادفة.

وتقدم رخو بالشكر إلى شركاء جمعيته في هذا النشاط التربوي، سواء المؤسسات العمومية أو الأشخاص الذاتيين الذين ساهموا في إنجاح القافلة التضامنية.

وأشار المسؤول الجمعوي ذاته إلى أنه سيجري توزيع ملابس على كافة المتعلمين والمتعلمات، من جميع الفئات والمستويات بالمؤسسة التعليمية المستهدفة، ابتداء من تلاميذ التعليم الأولي وانتهاء بمستوى السادس ابتدائي.