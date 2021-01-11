قبور الموتى تغرق

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‫تعليقات الزوار

16
  • طارق
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:42

    بنادم فهاد البلاد ما واخد حقو لا عايش لا ميت. لا حول و لا قوة إلا بالله

    4
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  • سكفاندري
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:43

    حتى الموتى لم يسلموا هههه هناك فرق صارخ بين مقبرة اليهود و مقبرة المسلمين. واش الملك في خبارو هادشي؟ ماشافوهاش هادي ماشافوهاش……

    -1
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  • عدنان
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:45

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، الله يرحمنا واحنا حيبن و يرحمنا وحنا ميتين.

    6
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  • منير
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:47

    الله يخليكم.. الناس لي بغاو يتأسفوا على شي حاجة خاصكم يقولوا حالة يرثى لها.. ماشي لا يرثى لها.

    6
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  • الصراحة على عين ميكا
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:50

    سؤوء اختيارات الشعب عندما تضع شخص أو حزب فتحمل مسؤولية ما يقع لك وللاسرتك.

    4
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  • مدوخ
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:50

    ترى هل قبور اليهود تغرق أيضا ؟ أم أن الأمر يقتصر على قبور أبناء الشعب فقط؟

    1
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  • مغربي
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:52

    الله يرحمهم. اما فيما يخص انزلاق التربة فهذا امر طببعي ولايمكن احد التحكم فيه.

    2
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  • وفاء
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:53

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

    2
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  • حميد
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:55

    السلام عليكم،مع التساقطات الكثيرة وانجراف التربة،حاجة عادية باش القبورة يهبطوا، لأن هناك حفرة تحت الأرض،

    0
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  • سعيد
    الإثنين 11 يناير 2021 - 18:56

    إن لله وإن إليه راجعون…الله ياخد فيهم الحق ..حتى مقابر مسلمات من شرهم ….

    -1
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  • لولو
    الإثنين 11 يناير 2021 - 19:02

    حسبي الله ونعم الوكيل لا اله الا الله محمد رسول الله هادشي ولا بزاف في هذه البلاد المسؤول ما كاينينش في هذا الوقت ما كاين احترام لا الحي ولا الميت والاولى والاخيره عاش الملك هو اللي خصو ياخد الحق هاد الناس كاملين

    -2
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  • waw
    الإثنين 11 يناير 2021 - 19:05

    ادا غرقت الاحياء فما بلك بالموات الله الطف بالعباد في هاد البلاد

    1
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  • kala
    الإثنين 11 يناير 2021 - 19:06

    اللهم استر فلذات أكبادنا فإن بين يديك، اللهم كما سترتنا وسترتهم فوق الأرض فاسترهم ياستير تحت الأرض ويوم العرض عليك

    1
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  • عرشان
    الإثنين 11 يناير 2021 - 19:06

    لا داعي للإستغراب لأننا نعيش في بقعة أرضية يسيطر عليها الفساد وكانقولكم عاودو صوتو على العدالة والتنمية ههههه

    3
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  • ilyess
    الإثنين 11 يناير 2021 - 19:07

    لا إله الا الله. كاين لي مسكين عاش مكرفص و حتى من بعد الممات قبره تكرفص الله يرحم جمعيع اموات المسلمين اجمعين و ينور قبورهم. و الحقنا بهم مومنين. ان لله وان اليه راجعون.

    1
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  • بوشعيب مساعد
    الإثنين 11 يناير 2021 - 19:23

    وكأنّى الموتى لم يكفينا فيهم موتهم الأول فأمتناهم ثانية بخسف قبورهم .
    ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،حتى القبور ياناس يطالها الغش في البناء . الأحياء تتهدم فوقهم الدور والموتى تتهدل عليهم القبور.

    0
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