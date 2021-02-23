قتلى ومفقودون في غرق مركب للتنزه بالإسكندرية

لقي 9 أشخاص مصرعهم بعد غرق مركب، اليوم الثلاثاء، كانت تستقله أسرة مصرية للتنزه في بحيرة مريوط بغرب الاسكندرية في شمال مصر، وفق ما قالت مصادر طبية وأمنية.

وأوضحت المصادر نفسها، بتطابق، أنه “تم انتشال 9 جثث حتى الآن، ومازال البحث جاريا عن 5 أو 5 مفقودين، بعد غرق المركب مساء أمس الاثنين”.

وأفاد موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية بأن “مركبا كان يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، قد غرق مساء أمس الإثنين أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط”.

ونقل المنبر عن محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، أن “الحادث نتجت عنه، حتى الآن، 9 حالات وفيات و5 إصابات وناجيان اثنان، وجارٍ البحث عن مفقودين”، بينما لم تتضح بعد ملابسات غرق المركب.