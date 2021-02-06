قتل وحرق 6 أفراد في سلا

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تعليقات الزوار14
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عندما يغيب العدل وتضيع كرامة وجود الإنسان في الحياة… هذه هي نتائجه … لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة الا بالله….. الاعدام و تنفيذ الاعدام.. ثم الاعدام… و عباد الله فعلوا الاعدام… ولا انرجعو لعهد السبة كلها يدير شرع يدو…
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العضيم يعجز اللسان عن وصف هول الكارثة ماذا يقع في مجتمعنا اين هي القيم كيف حدث هذا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لهم و ارحمهم و اسكنهم فسيح جناتك…الاعدام العلني للسفاحين القتلة لا سامحهم الله
هذا فعل اجرامي بخلفية إرهابية، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه يارب، لقد أصبح من أولى الأولويات إعادة تفعيل قانون الإعدام في المغرب لأن هادشي بدا يستفحل و يمس أمن المغاربة قاطبة وبالتالي لا يمكن أبداً الإكتفاء بالزج في السجن ، من قتل نفساً عمدا او اغتصب فالمشنقة أولى له
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الجريمة ارتكبها شخص من معارف الأسرة ،
والبداية من العلاقات الأسرية ، يا إما زوج أحد البنات،
او علاقات غير شرعية…مما اشتهرت به تلك الأحياء
أو إرث…. أو
والدليل أن المجرم أو المجرمين أضرموا النار في المنزل
وحتى الطفلة الصغيرة تم نحرها مما يدل على أن الشخص أو الأشخاص يحقدون على الأسرة
المهم: الرجوع إلى الكاميرات المنتصبة في الشوارع مع التوقيت الذي حدثت فيه الجريمة
والحارس الليلي عنده الخبر اليقين
كل 6 أشهر يخرجون بفيلم كهذا الالهاء الناس (اغتصاب فتيات بحافلة النقل العمومي، اغتصاب و قتل فتات بحي الملاح بالرباط، قتل طفل طنجة الخ
سيقبض الجاني وسيطالب الناس بالاعدام وسيخرج عصيد ورفاقه والجمعيات تطالب بعدم الإعدام ….لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فهم تصطا
قد تكون هذه الجريمة أبشع جريمة وقعت مع بداية 2021 في العالم بأسره. ولو وقعت في اوروبا لذهب معها وزير الداخلية ومدير الأمن. لكن المغرب حالة خاصة. فغداً ممكن ان يصير مدير الأمن وزيرا للداخلية
لادخان بدون نار شوفوا الأسباب نتاع الجريمة عاد حلو فامكم، ومن يريد تطبيق شرع اليد طلقونا للفراجة فنحن لانهابكم لتلتزم الأجهزة الأمنية والمنظومات القانونية الحياد فقط ولنصفي بعدها الحسابات العالقة.
المخدرات الحبوب المهلوسة تتباع بنهار قهار هاد تجار الممنوعات علبو السلطات الدولة محاصرة الارهاب ومقدات على البزناسا اكيد هاؤولاء المجرمين ما كنوش في و عيهم الله ياخد الحق خص السلطات تقوم بخدمتها الوقاية خير من العلاج.
إنها المخدرات والقرقوبي وراء هذه الكارثة لايمكن لإنسان عادي أن يقتل هذه العائلة بهذه الطريقة حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تعازينا الخالصة إلى أقارب العائلة