قتيلة ومصابون جراء انقلاب سيارة بإقليم طاطا

قتيلة ومصابون جراء انقلاب سيارة بإقليم طاطا
صورة: هسبريس
الأحد 6 يونيو 2021 - 14:13

لقيت امرأة مصرعها وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة انقلاب سيارة رباعية الدفع، اليوم الأحد، بالنفوذ الترابي لجماعة أقا يغان بإقليم طاطا.

الحادث وقع بالقرب من دوار “أقا يكيرن” وأسفر عن وفاة امرأة، على الفور، بينما تم نقل 3 من مرافقيها إلى المستشفى الإقليمي لطاطا قصد تلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور إخطارها؛ انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى مكان الواقعة قصد القيام بالإجراءات القانونية، وجرى فتح تحقيق، تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، للوقوف على أسباب وظروف الواقعة.

المستشفى الإقليمي لطاطا انقلاب سيارة حادثة سير مميتة طاطا

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‫تعليقات الزوار

4
  • السعيدي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:45

    السرعة ورباعية الدفع، إن لله وإن إليه راجعون، الله يرحم المرحومة ويشافي الضحايا، مزيدا من الحدر، التأخر في الوصول خير من عدم الوصول.

    18
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  • kamal
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:09

    الله يرحمها.والاخرون الله. ايشافيهم

    18
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  • صلاح الدين
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:17

    صراحة الحجر الصحي كان نفع لبلاد في قضية الحوادث المميتة الله يلطف

    -1
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  • حسين عمري
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:36

    إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه وشافى الجرحى…

    1
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