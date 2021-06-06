قتيلة ومصابون جراء انقلاب سيارة بإقليم طاطا

لقيت امرأة مصرعها وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة انقلاب سيارة رباعية الدفع، اليوم الأحد، بالنفوذ الترابي لجماعة أقا يغان بإقليم طاطا.

الحادث وقع بالقرب من دوار “أقا يكيرن” وأسفر عن وفاة امرأة، على الفور، بينما تم نقل 3 من مرافقيها إلى المستشفى الإقليمي لطاطا قصد تلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور إخطارها؛ انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى مكان الواقعة قصد القيام بالإجراءات القانونية، وجرى فتح تحقيق، تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، للوقوف على أسباب وظروف الواقعة.