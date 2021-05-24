قتيل وجرحى في حادثة سير نواحي إقليم الناظور

قتيل وجرحى في حادثة سير نواحي إقليم الناظور
صور: هسبريس
الإثنين 24 ماي 2021 - 01:40

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ليلة الاثنين، في حادث سير مميت على مستوى الطريق الرابطة بين جماعتي سلوان وزايو التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، وبالضبط قرب باشوية سلوان.

وفي تفاصيل الحادث، فإن سيارة خفيفة دخل بها سائقها إلى الطريق المذكورة من شارع فرعي، لتصطدم بها سيارة أخرى من الحجم المتوسط، ما خلف مصرع شخص وجرح أربعة آخرين وأضرارا مادية جسيمة.

وحلت بالمكان سيارة إسعاف نقلت الجرحى على وجه السرعة إلى مستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقلت جثة الضحية البالغ من العمر 32 سنة، إلى مستودع الأموات.

وحضر إلى مسرح الحادث باشا مدينة سلوان والسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي حررت محضر معاينة أولية في انتظار الوقوف على حيثيات وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

الناظور حادثة سير زايو سلوان

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