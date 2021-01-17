قراءات تتصفح كتاب "'جاذبية المدينة" للناصري‎

نشرت مجلة رباط الكتب في موقعها الإلكتروني ملفا بعنوان قراءات في كتاب “جاذبية المدينة” لمحمد الناصري، ساهم في تنسيقه لطفي بوشنتوف وفاضمة أيت موس.

وساهم لطفي بوشنتوف، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية-جامعة محمد الخامس بالرباط، بمقدمة عنوانها “محمد الناصري: الجغرافي المشّاء في المدينة الجذّابة”، وعبد القادر كعيوة، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية-عين الشق بالدار البيضاء، بقراءة عنوانها “مكانة الدار البيضاء في بناء نموذج التنمية الجديد في المغرب: بعض العناصر للتفكير”؛ وعبد الرحمن رشيق، أكاديمي وباحث في علم الاجتماع الحضري، بقراءة عنوانها “المجهود المفاهيمي لمحمد الناصري: سوء الاندماج والتمدن”.

وشارك في الملف، أيضا، إدريس كسيكس، وهو كاتب وباحث من المدرسة العليا للتدبير بالرباط، بقراءة عنوانها “المدينة ظاهرة أدبية”، وسناء بنبلي، أستاذة باحثة في علم الاجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية-عين الشق بالدار البيضاء، بقراءة عنوانها “‘جاذبية المدينة’ في صيغة المؤنث”، وسمير أيت أومغار، باحث في التاريخ من مراكش، بقراءة عنوانها “المدينة بين آليات التدبير ورهانات السلطة في مغرب ما قبل الاستعمار”؛ ومريم عبدالحق، باحثة في علم الاجتماع من جامعة باريس-ديدرو، بقراءة عنوانها “التمدن وأزمة التحضر والمواطنة في ضوء ممارسة الفنون الحضرية في القرن الواحد والعشرين”.

وبصدور هذا الملف، تنفتح مجلة رباط الكتب على الدراسات الجغرافية وعلى الكتابة باللغة الفرنسية، وتواصل إطلاع قرائها على قراءات متعددة المقاربات لما يستجد من الكتب المفيدة داخل المغرب وخارجه.