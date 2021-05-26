قرار إداري يغضب أرباب "طاكسيات" في الناظور

خاض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور، الأربعاء، وقفة احتجاجية وسط المدينة، مصحوبة بإضراب عن العمل طيلة أمس، مع التهديد بشل عدد من الخطوط على مستوى الإقليم وخارجه.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية على خلفية ما اعتبره أرباب “الطاكسيات”، في بيان للرأي العام، “إقدام السلطات المحلية بالناظور على منع مهنيي سيارات الأجرة من نقل المواطنين في اتجاه مدن الشمال، مع فرض إجراءات مشددة”.

وفي السياق ذاته، قال عبد القهار المساوي، ممثل المكتب النقابي الإقليمي لسائقي سيارات الأجرة بالناظور، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “إن الوقفة الاحتجاجية استنكار لقرار السلطات الأمنية الأحادي، الذي لا يستند إلى أي مرجعية قانونية، والقاضي بفرض الإدلاء بورقة التنقل الاستثنائي إلى مدن الشمال”.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ظللنا لمدة أسبوع نراسل الجهات المسؤولة، إلى غاية أن أخبرنا باشا المدينة بأن السلطات لم تفرض أي ورقة للتنقل الاستثنائي، ليتبين أن القرار شخصي اتخذته عناصر الأمن لأسباب غير معلومة”.

وأبرز المساوي أن “كافة المتضررين من أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور، الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل طيلة هذه المدة، يعتزمون حاليا المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر، بعد البت في مدى قانونية ومصدر القرار الذي اتخذه الأمن ضدهم”.