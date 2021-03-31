عامل الإقليم يعلن "طاطا" متضررة من الجفاف

أصدر صلاح الدين أمال، عامل إقليم طاطا، قرارا يقضي بإعلان الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لطاطا مناطق متضررة من الجفاف.

ويأتي هذا القرار العاملي، وفق الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، بناء على تقرير المديرية الإقليمية للفلاحة حول حالة المراعي والماشية بتاريخ 17 مارس الجاري، وكذا اعتبارا لقلة التساقطات خلال الفترة الزمنية المعهودة وما ترتب عنها من حالة الجفاف وتدهور الغطاء النباتي والمراعي منذ بداية السنة.

ودعا المسؤول الترابي ذاته المديريتين الإقليميتين للفلاحة والتجهيز بطاطا والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت ومختلف المصالح المختصة إلى تطبيق القرار المذكور، فيما يتعلق بالمساعدات التي تمنحها الدولة للتخفيف من الآثار الناجمة عن الجفاف.

وأمر عامل إقليم طاطا بإحداث لجنة تقنية إقليمية تضم في عضويتها ممثلين عن كافة المصالح الخارجية والمنتخبة، قصد تتبع إنجاز البرامج المعدة لمحاربة آثار الجفاف وعقد اجتماعات روتينية إلى غاية تجاوز الظرفية الراهنة.