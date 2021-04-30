قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية تضع الرجاء في مأزق

تخشى فعاليات نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم أن يتم منع “الفريق الأخضر” من استقبال ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، برسم ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالمغرب، في حال استمرت السلطات المغربية في منع الرحلات الجوية بين البلدين، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وتتمنى فعاليات ممثل الكرة الوطنية في مسابقة كأس الكونفدرالية ألا يجد فريقها نفسه في ورطة خلال مواجهة الإياب في الفترة بين الـ21 والـ23 من ماي المقبل، تتمثل في أن يصبح “الفريق الأخضر” مجبرا على البحث عن ملعب خارج المغرب لمواجهة الفريق الجنوب إفريقي.

وكان الوداد الرياضي اضطر إلى استقبال نادي كايزر شيفز ببوركينا فاسو، بسبب رفض السلطات المغربية منح الفريق الجنوب إفريقي تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.

ووضعت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية (كاف)، التي تم سحبها اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، فريق الرجاء الرياضي في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وتقام مباراة الذهاب يوم 16 ماي المقبل، وبعدها بأسبوع تجرى مواجهة العودة.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي في حال تجاوزه أورلاندو بيراتس سيُلاقي المتأهل من مباراة بيراميدز المصري وإنييمبا النيجيري، في نصف النهائي.