"قروض كوفيد-19" تنعش أداء القطاع المصرفي

حققت المجموعات المصرفية المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا لافتا على مستوى أدائها العام بنسبة قاربت 5 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، لتواصل تسجيل مزيد من النتائج الإيجابية منذ بداية العام الجاري.

وساهم ارتفاع حجم القروض المالية التي سلمتها المصارف، في إطار البرامج الحكومية لدعم المقاولات في فترة جائحة كورونا، في انتعاش نتائجها المالية العام الماضي وبداية السنة الجارية.

وكشفت كبريات المجموعات المصرفية المدرجة في بورصة الدار البيضاء تسجيل نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من السنة الجارية، تفوق تلك التي سبق تحقيقها في الفترة ذاتها من سنة 2020.

وأعلنت مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية تحقيق نتيجة صافية بقيمة فاقت 1.3 مليارات درهم خلال الفصل الأول من العام الجاري، مسجلة زيادة قياسية بنسبة 23.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وارتفعت نتيجة التشغيل الخاصة بالتجاري وفا بنك، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية شهر مارس من العام الجاري، بنحو 23.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، بعد أن استقرت في مستوى 2.6 ملايير درهم.

كما أعلن مصرف المغرب تسجيل انتعاش كبير على مستوى نتيجته الصافية، بلغت نسبته 25 في المائة بعد أن بلغت 91.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت النتيجة الخام للاستغلال بنسبة 22.2 في المائة، إذ استقرت في مستوى 283.5 مليون درهم.