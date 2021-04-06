"قريب".. تطبيق يقترح خدمة التنقل عبر "سيارات القرب" في المغرب

تقترح المقاولة الناشئة “قريب”، التي رأت النور مؤخرا بالرباط، خدمة عبر “سيارات القرب” أو مشاركة السيارة مع الآخرين، وذلك في إطار إيجاد الحلول لتسهيل التنقل والالتحاق بمقرات العمل في أحسن الظروف.
وأوضحت هذه المقاولة، في بلاغ لها، أنها ضربت موعدا مع الحدث على غرار مثيلات لها تعمل هي الأخرى في عالم التكنولوجيا، لتلعب دورا متزايدا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما باقتران ذلك مع الظرفية التي فرضتها الجائحة، مشيرة إلى أن مقاولات ناشئة، ومن بينها ومؤسسة “قريب”، تشكل بصيص أمل بالنسبة للاقتصاديات التي تضررت بفعل تداعيات الجائحة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بفضل المقاولات، القائمة على ما يسمى بالاقتصاد التشاركي، ستتمكن فئات عريضة من السكان “من تحقيق ادخار مرده تقليص النفقات اليومية التي بدورها قد تفضي إلى تحرير موارد مالية كي يتيسر رصدها لتلبية حاجيات هامة في مجالي التعليم والصحة”.
ومع انتشار الجائحة، يضيف البلاغ، توصل نوفل هلال، الرئيس المدير العام لمقاولة “قريب”، إلى حقيقة مفادها أن “السكان، ليس في المغرب وحده، ولكن حتى بالنسبة للدول العربية المجاورة، وجدوا صعوبة في الاهتداء إلى حلول ناجعة وميسرة في مجال النقل”.
ونقل البلاغ عن هلال قوله: “خلال الأزمة يكون المجتمع مدعوا إلى إعادة التفكير في نمط العيش وتحديد الأولويات من حيث الأهمية. واليوم الجميع مطالب، كل من موقعه، حكومات ومواطنين ومقاولات، بالتفكير في إيجاد منافذ جديدة ذات طابع اجتماعي واقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19”.
واعتبر هلال أن هذا الرهان إن تحقق وكان له نصيب من النجاح فستكون مؤسسته عندئذ ساهمت بالفعل إلى جانب مقاولات أخرى ناشئة في إعادة بناء الاقتصاد.
وذكر البلاغ أنه بعد خمس سنوات راكمها في عالم التكنولوجيا، قرر هلال أن يأخذ زمام المبادرة، مشيرا إلى أنه في مدينة كالدار البيضاء تفيد التقديرات بأن 11 مليون حالة تنقل يتم تسجيلها يوميا، وأن ما نسبته 15 في المائة من الساكنة يستخدمون وسيلة التنقل عبر سيارة الأجرة، و13 في المائة يستخدمون وسائل النقل العمومي الذي لا يسعفه أن يؤمن سوى 28 في المائة من الحاجيات.
وأضاف المصدر ذاته أن تطبيق “قريب”يقدم البديل باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر توفير ما تسمى سيارات القرب، مبرزا أن “مستخدمي هذا التطبيق يرسلون عبره عروضهم أو طلباتهم التي توضح مسار رحلتهم مع وجود خريطة تفاعلية تساعدهم على معرفة المسلك الطرقي المناسب لهم”، مشيرا إلى أن مالكي السيارات والراكبين يستفيدون على حد سواء من خدمة هذا التطبيق وكلاهما يستفيد أيضا من انخفاض كلفة تنقلاتهم، ناهيك عما يوفره التطبيق من حل ناجع للالتحاق في زمن قياسي بمقر العمل”.
وأكدت المؤسسة أن تطبيق “قريب” متوفر حاليا في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن تحميله بثلاث لغات؛ الإنجليزية والعربية والفرنسية، مضيفة أن التطبيق يراعي أيضا خصوصية ثقافة وعقلية المنطقة ذات الصلة بالنوع، والنزول عند رغبات المستخدمين والمستخدمات حسب أفضلياتهم.
وخلص البلاغ إلى أن التطبيق متاح أيضا للجميع بشكل مجاني ومن دون تقاضي أي عمولة أو رسم للاشتراك، مشيرا إلى أن هناك خدمات أخرى، مثل الكراء التشاركي للشقق، قيد الدراسة من قبل القائمين على هذا التطبيق، وسيتم إعلانها في وقت لاحق.
هذا هو عين الصواب النقل العمومي بدا يساير العصر في هذا المجال الحيوي و يحريره من الريع الذي يميز بين ابناء وطن واحد .الشركات توفر الجودة و الثمن المناسب وتستفيد خزينة الدولة
كمغربي عاش في الغرب لسنوات . اتمنى ان ارى بلادي بدون سيارات الاجرة “ريعية” وفوضوية وتخلق مشاكل في النقل بدل حله وتشوه وتلوث المدن وتحتل الطرقات والازقة والشوارع لكي تجعلها محطات للوقوف .اضف المعاملة السيئة للزبائن ورفض نقل الركاب الى وجهاتهم . الجميع يتساءل لماذا ازدادت اعداد سيارات الاجرة “الحجم الكبير” الى ارقام قياسية واحيانا تجد المدن غارقة بهم وفي بعض المدن اعداد سيارات الاجرة اكثر بكثير من السيارات العادية علما ان الوزير الرباح سبق ان قال ان منح رخص سيارات الاجرة سيتوقف وقام بنشر اصحاب سيارات الاجرة والحافلات الذين يتمتعون بالريع . كيف اذن ان في عهد هذه الحكومة تزايدت الى ارقام قياسية اعداد سيارات الاجرة والسؤال من هي الجهات التي اصبحت تمنح رخص النقل بعشوائية خلافا لسنوات مضت حيث كانت جد مقننة
فكة جيدة لكنها لا تصلح بالنسبة للنساء خاصة في المغرب البلد المحافظ. أعتقد أن الفكرة ستنجح إذا تم التفريق بين الجنسين لان ثقافة الركوب أو تشارك المسكن مع رجل غريب ليس من ثقافة المغربيات لا دينيا أو ثقافيا ،
المشكل في هده الأرض أننا ناخد بعض الاشياء عن الغرب ونحاول تطبقها متناسين أننا بعدين كل البعد عن هؤلاء الدول المنتجة الخضار والصناعة هاد الشي مايمكنش ينحج لعدة أسباب خلقها التضامن المخزنية منها اولا الكريمات اصحاب الريع من خدام الدولة لن يسكوتو الان الكريمات تاعهم ستصبح في خطر صحاب الطكسيات مغادينش يسكتون.مستعملي السيارات مغادينش يزعمون يركبون بنادم ما ميعرفوش علاش الان البلد به تسيب أمني وساهل تهز موس وتخرج تكريسي .ضيق الطرق والازدحام تم تهالك البنية التحتية للمدن هده كلها عوامل تجعل من هدا التطبيق شبه مستحيل استخدامه