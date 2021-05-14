قصص الأنبياء: قصة آدم

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‫تعليقات الزوار

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  • عنتر رامي
    الجمعة 14 ماي 2021 - 17:47

    في هذا العصر يجب الابتعاد عن المواضيع التي لا يمكن اثباتها بوثائق او اثار او حفريات او كتابة مؤرخ عاصر الحقبة فهذه من المسلمات الدينية واجب الايمان بها بدون الغوص في التفاصيل التي تؤدي الى تساولات المؤمن في غنى عنها !!

    5
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  • معاذ
    الجمعة 14 ماي 2021 - 18:25

    جزاك الله خيرا دكتور وجيه، شرح أكثر من رائع لأياات قرآنية نقرأها ولانعي معناها وشرحها, بارك الله في علمك وجمعنا بك في جنّات النعيم

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