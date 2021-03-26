قصّة: كفيف يدخل عالم الإخراج

الجمعة 26 مارس 2021 - 19:55

“الحياة ماشي كلها بصر.. الناس ماشي ضروري يكونوا عندهم الحواس كاملين باش يقدروا يزاولوا كل المهام”.
المهدي ملاكان تحدى كفّ البصر ودار داكشي لكيبغي والآن مقبل على عالم الإخراج، وهادي هي قصته.

إعاقة قصة كفيف ملهم

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