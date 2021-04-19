قضاء السراغنة يدين شرطيين بالحبس النافذ

أدانت المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، اليوم الاثنين، موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز بـ4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وبعد مناقشة هذا الملف وحجزه للتأمل في آخر الجلسة، تم الحكم بشهرين حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق متهم ثالث متابع بالمشاركة. كما قررت هيئة المحكمة مصادرة مبلغ الرشوة لصالح الخزينة العامة، لأن المشتكي لم يطالب باسترجاعه.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة فتحت، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، بحثا قضائيا للتحقق من أفعال منسوبة إلى موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق برشوة قدرها 600 مائة درهم.
وجاء هذا البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادث سير مقرون بالسكر، يدعي فيه أن الموظفين المعنيين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الواقعة.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المشتبه فيهما مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.
من أجل 600 درهم ضحوا بمستقبلهم المهني وسلبت حريتهم والشوهة وزيد وزيد.لعله يكون درسا مفيدا لكل شرطي رشايوي وشفار ومبتز ومتسول.وألف تحية للسيد الحموشي الذي يطهر ما يمكن تطهره.وألف تحية للشرطيين النظيفين وهم كثر.
شحال خايبة ضيع حياتك المهنية على 600 درهم، لكن اكيد انها ماشي اول مرة كيقوموا بهاذ الاعمال والله اعلم شحال من حق تهضم بسبابهم. غدى يخرجو الشارع ويبداو يبكيو بغينا سيدنا يرجعنا لخدمة ولا نتاحروا. مشروع نصابين يلوح في الافق.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تشويه هذه المهنة الشريفة
الإجراءات التأديبة التي يجب اتخاذها في هذه النازلة وبعد صدور الحكم هو الحذف من أسلاك الأمن الوطني ويتجرع ما يتجرعه المواطن البسيط من تسلط امثال هاؤلاء ويشتكي أمره لله الواحد الأحد.
الاخبار التي تفرحني هي سجن و طرد شرطي او دركي بعد ثبوت ابتزازه او رشوته او فساده
لا اعرف القانون و لكن اسمع بان الحكم باقل من ستة اشهر بامكان الموظف ان يرجع لعمله
المرجو التوضيح
في الءستناف غيحبدلهم شهرين بس يرجع للخدمة هدشي معروف الاب مكيدز ولدو
الرشوة رشوة بالمال القليل أو الكثير أو ما بينهما