قضاء مراكش يتابع أشخاصا لإقامة صلاة التراويح

قررت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، الأربعاء، متابعة عدة أشخاص في حالة سراح من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أوقفت أشخاصا إثر تنظيمهم صلاة التراويح بالشارع العام بحي قبور الشهداء بالمدينة العتيقة، وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي، أحالت على النيابة العامة المختصة إماما وشخصين آخرين.
وجاءت متابعة الموقوفين الثلاثة بعد انتهاكهم بمعية آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة، حالة الطوارئ الصحية، إذ عمدوا إلى أداء صلاة التراويح.
وخرج قرابة 40 شخصا في شوارع حي قبور الشهداء، رافعين شعار “الشعب يريد صلاة التراويح”، ما استنفر القوات العمومية، التي راقبتهم قبل أن تتدخل لتوقيف مجموعة منهم عقب انتهاء الصلاة.
واستنفرت تحركات الأطفال والشباب بعدة شوارع بمقاطعات مدينة مراكش الأجهزة الأمنية، التي تعمل على الحد من تواصل محاولات تنظيم صلاة التراويح من طرف عشرات المواطنين جماعة بالشارع العام، تنزيلا للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة “كوفيد19”.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش أودعت، أمس الثلاثاء، 10 أشخاص السجن المدني لوداية ضاحية مراكش، تورطوا في خرق حالة الطوارئ الليلية والتحريض على العصيان، وإقامة صلاة التراويح بمحيط مسجد “الجوامعية” بمركز تامنصورت.
والله عيب وعار ان يحاكم انسان بل مسلم في بلد إسلامي بسبب أدائه صلاة التراويح، اذا هو أخطأ وجب ان انذاره فقط.
لا اله الا الله عشنا حتى شهدنا اعتقال و التهمة اقامة الصلاة و لا حول ولا قوة الا بالله
والله اهديكم صليو جماعة فالبيوت وطلبو الله افرج على الامة بلا ما تزيدو الفتن. رآه ملي كانو الجوامع مفتوحين راه القهاوي عامرين كان كيضرني خاطري ولكن نسأل الله حسن الخاتمة.
والله هرمنا حتى عشنا هذه اللحظة التي نسمع فيها تقديم أبناء الشعب المسلم أمام القضاء بتهمة إقـــامة الصــلاة. وستكتب صفحة سوداء في تاريخ المغرب يقرأوها جيل بعد جيل.
الحمد لله الوقت يمضي سريعا وقريبا سنقف جميعا بين يدي الواحد الاحد الفرد الصمد
عجبا عشنا و رأينا ناس يعتقلون من أجل صلاة التراويح ،اللهم لطفك يارب العالمين ، سيقولون اننا في حالة الطوارئ و الحجر الليلي و هل الحكومة رأت ما يقع بالأسواق الأسبوعية و الأسواق الممتازة نهارا اللهم لا حسد.
عنوان جميل وموضوع أجمل…..لا حول ولا قوة الا بالله….حسبنا الله ونعم الوكيل…عيش نهار تسمع خبار…أصبحنا نتابع قضائيا لكوننا نصلي…والله ان العين لتدمع والقلب يحزن لسماع مثل هذه الأمور….يحاكم المسلم في بلاد الاسلام لكونه يصلي…
والله عجزت يدي عن الكتابة و وعقلي عن التعبير وليس لدي ما أقول سوى لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل.
* هل ما صدر من هؤلاء تعلق بالدين ؟ أو حب التميز ؟
* إن كانت إجراءات تثير , فيمكن مناقشتها بكل حرية ,
في ظل تطبيق الحجر , كما على أصحاب القرار إعطاء
تبريرات واقعية و معقولة . و لا ننسى أن هناك مياومين
تقلص مدخولهم أو توقف بالكل , و هناك شركات كبرى
تعاني , ليس في المغرب فحسب . فالتراويح في المساجد
ليست فرضا , و يمكن للإنسان أن يصلي في منزله , وقت ما شاء .
فلا للفوضى , لأن تطبيق أو خرق حالة الطوارئ تهم الجميع .
و إن كان من نقاش فالأسبقية للمعيشة , لأن البطن قبل الدين .
يا رجال السلطة ويا رجال الأمن إقرأوا قول الله تعالى (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا } [ الأحزاب 62 – 68]
مند متى كان الاطفال و المراهقين يمثلون الشعب المغربي . ؟؟ خرجت جماعة السوء العدل والإحسان كانت غبية في توضيفها للأطفال و خلق الفتنة و والتوترات و الطائفية . أنا اقول كان آلله في عون أمة تحارب الوباء و الغباء و البلاء
يجب الضرب بيد من حديد على المخالفين، و المساهمين في تبخيس مجهودات الدولة في محاربة الوباء.
شكون خرج علينا داك العام، غي السماح بالعيدالكبير، نزولا عند رغبة صحاب اللحي.