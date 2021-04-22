قضاء مراكش يتابع أشخاصا لإقامة صلاة التراويح

قررت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، الأربعاء، متابعة عدة أشخاص في حالة سراح من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أوقفت أشخاصا إثر تنظيمهم صلاة التراويح بالشارع العام بحي قبور الشهداء بالمدينة العتيقة، وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي، أحالت على النيابة العامة المختصة إماما وشخصين آخرين.

وجاءت متابعة الموقوفين الثلاثة بعد انتهاكهم بمعية آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة، حالة الطوارئ الصحية، إذ عمدوا إلى أداء صلاة التراويح.

وخرج قرابة 40 شخصا في شوارع حي قبور الشهداء، رافعين شعار “الشعب يريد صلاة التراويح”، ما استنفر القوات العمومية، التي راقبتهم قبل أن تتدخل لتوقيف مجموعة منهم عقب انتهاء الصلاة.

واستنفرت تحركات الأطفال والشباب بعدة شوارع بمقاطعات مدينة مراكش الأجهزة الأمنية، التي تعمل على الحد من تواصل محاولات تنظيم صلاة التراويح من طرف عشرات المواطنين جماعة بالشارع العام، تنزيلا للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة “كوفيد19”.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش أودعت، أمس الثلاثاء، 10 أشخاص السجن المدني لوداية ضاحية مراكش، تورطوا في خرق حالة الطوارئ الليلية والتحريض على العصيان، وإقامة صلاة التراويح بمحيط مسجد “الجوامعية” بمركز تامنصورت.