قضايا مغربية إسرائيلية تجمع بوريطة وبن شبات

قضايا مغربية إسرائيلية تجمع بوريطة وبن شبات
صورة: و.م.ع
الجمعة 29 يناير 2021 - 15:19

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الجمعة، مباحثات مع مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق المسؤولان، خلال هذه المباحثات التي أعقبت المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس وبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات، ولا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة.

وبالنظر إلى القيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19، ستجتمع مجموعات العمل هاته عبر تقنية المناظرة المرئية، فيما سيزور وفد مغربي رفيع المستوى إسرائيل في أقرب الآجال، ربما في فبراير، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات، كما يتوقع أن يزور وفد إسرائيلي، برئاسة مائير بن شبات، المغرب خلال شهر فبراير.

يشار إلى أن المحادثات بين بوريطة وبن شبات شكلت مناسبة لاستحضار الإمكانات الكبيرة للتعاون الذي لن يعود بالنفع على المغرب وإسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأسرها.

العلاقات المغربية الإسرائيلية مائير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مباحثات مغربية إسرائيلية ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية

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‫تعليقات الزوار

3
  • سمير
    الجمعة 29 يناير 2021 - 15:25

    مرحبا اسرائيل و ايضا ندعم مفاوضات السلام مع فلسطين و زيارة محمد السادس لاسرائيل و فلسطين نتمناها قريبا ….

    35
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  • aziz
    الجمعة 29 يناير 2021 - 15:26

    لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سير كمل مافيها والو

    -57
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  • majid
    الجمعة 29 يناير 2021 - 15:28

    اخرجتو ليها طايطاي خيرنا ياكلو البراني

    -63
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