قضية ابتزاز‎ تورط ثلاثة أشخاص بالدار البيضاء

باشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء تحقيقاتها، الأربعاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات الاشتباه في تورط ثلاثة أشخاص، من بينهم مقدم شرطة يعمل بمدينة المحمدية، في قضية تتعلق بالابتزاز.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء كانت قد توصلت بشكاية من الضحية المفترض، الذي يدعي تعرضه للتهديد والابتزاز في مبلغ مالي من قبل موظف الشرطة، بدعوى إجباره على الوفاء بالتزام مالي يربطه بالمشتبه فيه الثاني.

وتم توقيف موظف الشرطة والمشتبه فيه الثاني وكذا شخص ثالث يشتبه في علاقته المفترضة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف البلاغ الأمني.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الوقوف على حقيقة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.