قضية الصحراء تجمع سياسيّي وزان في جلسة نقاش

نوه فاعلون سياسيون ومنتخبون بإقليم وزان بالموقف الأمريكي من قضية الوحدة الترابية، القاضي بسيادة المغرب على صحرائه، مثمنين الخطوات الملكية التي رافقت هذا الاعتراف من خلال افتتاح قنصليات بكل من مدينتي العيون والداخلة.

وأجمعت الكتابات الإقليمية لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، خلال لقاء احتضنته دار الشباب المسيرة بمدينة وزان، على “النصر الكبير الذي سجلته مستجدات الوحدة الوطنية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

وعبر المشاركون في اللقاء التواصلي عن ارتياحهم الكبير للمستجدات والتطورات الأخيرة، مشيدين بـ”المسار الإيجابي الذي أخذه الملف العادل بعد تخليص معبر الكركرات من عصابة قطاع الطرق واستئناف الحركة التجارية بين الدول الإفريقية الصديقة”.

العربي المحرشي، مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثمن دور الدبلوماسية الحكيمة للملك محمد السادس بخصوص القضية الوطنية، وقال إنها “تبعث على الفخر والاعتزاز”، معتبرا الاعتراف الأمريكي “دليلا على كسب الرهان”، وشدد على أن هذا اللقاء “يروم التأكيد على تجند مختلف فئات المجتمع المغربي وراء الملك وفي سبيل وحدة الوطن وقضاياه العادلة والمشروعة”.

وطالب المحرشي، في تصريح لجريدة هسبريس بضرورة “التحقيق مع المشوشين أمثال الناشطة الانفصالية أميناتو حيدر، التي تصول وتجول بجواز سفر مغربي وتحيك المؤامرات ضد الثوابت المقدسة بهدف الابتزاز”، مناديا بتقديم توضيح بخصوص “إقدام وزير في الحكومة على التطاول على السياسية الخارجية المغربية في قناة إيرانية من خلال الإدلاء بتصريحات مجانية تتناقض مع السياسية الكبرى للبلاد”.

من جانبه تأسف عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس البلدي بمدينة وزان، لخروج بعض الأصوات التي وصفها بـ”النشاز” في معرض رده على تصريح القيادي “البامي”، مؤكدا أن موقف حزب العدالة والتنمية “واضح وثابت”.

وقال البرلماني السابق إن هذه التصريحات (يقصد المحرشي) “تعطي انطباعا بعدم انسجام المغاربة وعدم وحدتهم، وتشكل فرصة لأعداء الوحدة الترابية للركوب على سوء الفهم”، مشددا على كون هذا اللقاء “رسالة عن التحام الهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني وعموم فئات الشعب حول الملف الوحدوي، تعزيزا لقضية الصحراء المغربية ونجاحات التحركات والمبادرات السياسية في هذا الموضوع”.