قضية "خبز البهائم" تبوح بأسرار جديدة بشأن جودة دقيق المطاحن

مثل كرة الثلج التي تبدأ صغيرة وتكبر بالتدحرج، مازالت قضية “خبز البهائم” التي أثارها محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، تثير المزيد من التفاعلات وتبوح بأسرار عن واقع الدقيق المستعمل في إعداد الخبز بالسوق المغربي.
عبد النور الحسناوي، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، عاد لتأكيد افتقار مادة الدقيق لمعايير الجودة، وذلك بناء على تقارير رسمية لمؤسسات عمومية، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم توجيه التهمة في ذلك إلى المخابز في حين إن هذه الأخيرة هي مجرد وحدات تحويلية (تحول الدقيق بالإضافة إلى بعض المواد مثل الماء والملح إلى مادة الخبز).
وعبر الحسناوي، في تصريح لهسبريس، عن تشبثه بتدني جودة دقيق المطاحن وافتقاره لمجموعة من المواد التي من المفروض أن يحتويها، مؤكدا أن “المشكل في دقيق المطاحن، وهو ما يفسر نقص المواد والمكملات الغذائية، وهي المعطيات التي يمكن إثباتها بالتحاليل المخبرية”.
وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات أن “معايير الجودة داخل مختبرات المخابز يمكن تلخيصها في ثلاثة معايير رئيسية؛ أولها نسبة التشبع بالماء التي تصل إلى 70 بالمائة بالنسبة للدقيق الممتاز، في حين إن نسبتها في الدقيق المستعمل حاليا لا تتجاوز 50 بالمائة، ثانيها معيار اللون والتحمّر”، مفسرا أن “إضافة محسنات (يقصد السكر) إلى العجين، تبتغي ضمان لون لإدخال تحسين وتجويد المنتج”.
وشدد الحسناوي على أن “جودة الخبز مرتبطة بشكل مباشر بجودة الدقيق المستعمل”، مؤكدا أن “المطاحن تعتمد خلال عملية الطحن على استخلاص مجموعة من المواد، على سبيل المثال السميد، وإضافة مجموعة من المحسنات إلى الدقيق قبل وصوله إلى المخابز”، مطالبا بـ”تضمين أكياس التلفيف المعلومات والمكونات ضمانا للشفافية”.
وانتقد المتحدث عملية تلفيف الدقيق بالمغرب التي ما زالت تتم داخل أكياس بلاستيكية، وهي العملية التي يمكن أن تتسبب في تضرر الدقيق، محبذا تخزين هذه المادة داخل أكياس “الكرتون”، على غرار البلدان المتقدمة، داعيا إلى اعتماد دفتر تحملات طيلة مراحل الإنتاج تكريسا للمراقبة والحكامة.
وفي سياق متصل، تأسفت الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، في بلاغ توصلت به هسبريس، للمغالطات والاتهامات الكبيرة التي يتم ترويجها بخصوص مادة الخبز، منددة بـ”حرمان قطاع المخابز من برامج التأهيل والدعم ضمن البرامج المعدة للسلسلة البيمهنية لأنشطة الحبوب في إطار برنامج المغرب الأخضر، رغم تلقيها لدعم حكومي يقدر بأكثر من 8 مليارات لتأهيل وتقوية قدرات مختلف مكونات السلسلة البيمهنية لأنشطة الحبوب”.
ووعدت الفيدرالية بتنظيم ندوة صحافية وطنية لمناقشة ملابسات هذا الموضوع الشائك، والعمل على عصرنة الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لقطاع المخابز.
أصلا جل الخبائز و المعجنات غير صحية. و السلالة الخبزية المغربية خطيرة جداً و سامة بكل بساطة لتدفق الغش و الطمع في دماء كل المشاركين في هذه العملية.
أخبز خبزك بيدك، و تأكل خبزة غير خبزتك.
بما ان القضية لا زالت مطروحة للنقاش والملاحظة نطالب بتبصيرنا هل الجودة يفتقرها كل الدقيق المغربي ام فقط ذلك الدقيق الموجه للمخابز لان صحة المواطن المغربي أصبحت في كف عفريت مع تزايد الأمراض السرطانيةالتي لم يعد المواطن يعرف اسبابها
أنا لدي محل مواد غذائية أقسم بالله أن الدقيق غير صالح،واش الخبز منين تيبقا عندنا يومين تفوح منه رائحة كريهة والله إلى الصوفة تطلع عليه ميمكنش غادي يفسد فيومين والحال بارد،راه مكاين لا لجنة تدور ولا والو
وراء مافيا مستوردين طحين تشرنوبيل هناك مافيات بلد المافيات طحين و زيوت و سكر والعقار والاسمنت و التعليم الخاصة و الاعلام المرتشي و القضات والمحامين وووووو
لقد عم الفساد كل القطاعات مثل السرطان لاينفع معه شيء الا الموت البطيء. استعمال السموم لاقصى درجة في القطاع الفلاحي وخبزنا غير صحي واللحوم حدث ولاحرج وهناك معامل مختصة في تزوير مدة صلاحية المعلبات اذن لاشيء.
الجميع يتذكر قضية حجز حوالي 900 طن من الدقيق الفاسد في أكبر مطحنة بمكناس سنة 2018، و النهاية الدرامية التي قلبت الوقائع حيث تم تبرأة صاحب المطحنة و إعتقال العامل الذي أبلغ عن الدقيق الفاسد.
فعلا الخبز الذي يباع في المخبزات في المغرب رديء جدا ، وهذا الرجل لم يقل الا الحقيقة وانا اقول ما يقول
الدقيق المقدم للمخابز رديء جداً تنعدم فيه الشروط الصحية الأولية. . من استعمال المبيدات الزراعية القوية الى عملية الغسل التحليل ثم التخزين … اما المخابز تبدأ المعاناة أﻻخري من شروط التخزين واﻻستخدام وأدوات العمل إظافة العمال ومكان العمل ، اوساخ فئران صراصير …مراحيض بدون تعقيم وﻻ صابون وﻻ مناديل. .. لتصل الخبر الى المستهلك كقنبلة موقوتة..!؟ سم اصفر فاقع لونه يسر الناظرين… بداخله عذاب أليم. ..
ما الذي يمكن للمواطن أن يتظر من وطن لا يوفر له خبز تتوفر فيه الشروط الصحية؟ مواضيع تملأ صحف جرائدنا و منصات المواقع الاجتماعية اقل ما يمكن ان يقال عنها انها تافهة لان تحديات العصر لا تمهل أحدا. عندما اقارن محتوى الجرائد الانجليزية والفرنسبة ب جرائدنا اشعر بخيبة كبيرة بسبب المسافة التي تفصل اهتماماتنا باهتمامات الشعوب الأخرى. البحث العلمي المستقبليات التحصين ضد المجهول… اي ان في قلب كل نشاط يكون المواطن النقطة المركزية بينما عندنا يكون المواطن آخر ما نفكر فيه
ثمن الخبزة يخبرك على دقيقها ،كل حاجة وثمنها ،مرة شفت فران في حانوت تيبيع (خبزة قمح) بدرهم, بان لي فرينة معمرة نخالة.الخبز ليس فيه لا فيتامين ولا بروتين بل سكريات فقط ماخاصش تفوت منو 100 غرام في اليوم
كلام هؤلاء مبهم وغير تام و فيه غموض متعمد. عندما يقول المطاحن تضيف مواد أخرى إنه يعرف ماهي هده المواد و لم يذكرها
يقول المخبزة لا تقوم إلا بخلط الدقيق بالماء والملح والخمير. تم يرجع فيقول مع إضافة السكر ومحسنات أخرى. ماهي هده المحسنات؟؟ للأسف الكل يعرفها. وهل يعلم مخاطر إضافة السكر على مرضى السكري؟؟
في العالم كامل يضيفون محسنات لكن لا تشكل خطر على المستهلك و بطبيعة الحال تمنها غالي أغلى من الدقيق المستعمل في المغرب. لكن المخابز الراقية في المدن الكبرى للمملكة يمكن التقة بها لكن ثمن الخبز الكامل لا يقل عن عشر دراهم للوحدة
الله يكثر من امثالك! قول الحق اصبح عملة نادرة هذه الايام ! لو كان كل واحد فحال هاد السيد في كل مجال كن تقدمنا شحال هادي !!
ها علاش كان واحد المسؤول حكومي لمح لشيء لم نكن ندركه عن الخبز قبل هذا الموضوع الراءج حيث قال للسيدات :
عجنوا الخبز في ديوركم . ربما كان يمازح . ولكن كنا نسمع من العامة يقولون ماكايتش بحال خبز الدار . ولكن صعب .هذا عصر السرعة.
تحية لاصحاب المخابز مع التطور والتقدم .
خبز المخابز مرظ كبير لصحة المواطن نظرا لاحتواءه على مادة الساكارين التي تسبب السكر والسرطانات بكل انواعها علاوة على امراظ الجهاز الهضمي وخاصة الامساك ومرظ القولون … زيادة على مواد كيماوية غير معروفة المصدر تنتج انتفاخ الخبز وتجعله جميل المنظر …. طالما نادى الاستاذ الفايد بالابتعاد عن خبز المخابز وشراء القمح الغير المكرر وراثيا مع الشعير وطحنه بنخالته… تجعل منه أكلة شهية وصحية للمواطن مع خميرة بلدية تصنعها الامهات في بيوتها ….حذاري!!!!!
أخطر ما في الأمر هو إضافة مواد مضرة بالصحة العمومية كالسكر و الخمائر العجيبة .
يعني علف البهائم النوخلة مع الشعير اوشيء آخر مثل العلف المخلوط مع الأسماك الا بعض المغاربة اكلوا لحم الحمير وربما حتى الكلاب وخاصة اصحاب الصوصيص لما لا المخابز تقوم بنفس الافعال لان ليس مراقبة صحية وادارة الغش غائبين عن عملهم
ومن يضمن لنا أن المخابز لا تقوم بالغش في إعداد الخبز والطحين فهي أيضا متهمة إلى جانب أصحاب المطاحن وربما اكتر منها.et surtout côté hygiénique
توافر منتجات عديدة بالسوق المغربية مع انخفاض ثمنها يطرح علامات استفهام حول جودتها وسلامتها.هل يعقل أن يحتفظ بقال بالمجمد مشتغلا طوال اليوم والاسبوع ويبيع ياغورت بدرهمين؟
السلام عليكم وا عجنوا يا نساء الواتساب ,اعتقوا ارواح الناس اتركوا الاكل في الشوارع و كل شيء لا تعرفون من اي شيء مكون لان جميع الاكلات السريعة لا تصلح لانها تكون مصدر شك ,حاولو الرجوع لزمن الفران الشعبي و مطحنة الحي و شكرا
قاطعو المخابز …عليكم بالارز ..احسن من الخبز
الخبز هو سبب السمنة ليس فيه فاىدة كبيرة يقطع الامعاء ويفرقع المعدة…الارز احسن.
اما المواد التي يتم خلطها فقد تكون مواد كمياىية او الجير او التراب…الطماع لاظمير له …المهم الربح الكبير والسريع.
بعد اللحوم الحمير والبغال ها هو الخبز فقط مواد كمياىية و تراب …
انصح كل مواطن ان يشتري كميات كبيرة من الارز وبدء مقاطعة الخبز اللحم الى الابد …الخضروات والارز احسن واصح طعام.