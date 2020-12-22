قطار "فائق السرعة" بين القنيطرة وأكادير يكلف 100 مليار درهم

كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن هناك برنامجا للربط السككي بين مدن المملكة التي لا تتوفر على قطارات يمتد إلى سنة 2040، مشيرا إلى أنه “يمتد إلى العديد من مناطق المملكة، بناء على شق ربحي مرتبط بالمكتب الوطني للسكك الحديدية وآخر مرتبط بإعداد التراب والذي يتطلب تدخلا من الدولة”.
اعمارة، الذي كان يجيب عن سؤال برلماني الثلاثاء بمجلس المستشارين حول ربط الأقاليم الجنوبية بخط السكك الحديدية لأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، ذكّر بخطاب الملك الذي أعطى تعليمات لربط مراكش وأكادير بالسكك الحديدية، كاشفا أنه “يتم الاشتغال على الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والثاني من مراكش إلى أكادير، وهي مشاريع تم التقدم في الدراسات التقنية”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الخط بين القنيطرة مراكش سيكلف 40 مليار درهم، وبين مراكش أكادير 50 مليار درهم، وإذا تم إضافة الوحدات المتنقلة ستصل التكلفة إلى 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن طريقة تمويل هذه المشاريع باتفاق بين القطاعين العام والخاص.
فريق الأصالة والمعاصرة المعارض انتقد جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لكونه لا يتضمن معطيات حول المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية، على الرغم من أن السكة الحديدية وصلت إلى مدينة بوعرفة منذ أزيد من قرن.
واستغرب الفريق من أن الحكومة تتحدث عن مخطط لسنة 2040 دون أن يتم برمجة السكك الحديدية لهذه المناطق؛ وهو ما يتطلب منها الانتظار لقرن آخر، مبديا أسفه لكون هذه المناطق لا تدخل ضمن أولويات الحكومة.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إلى التفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة”.
ويرى الجالس على عرش المملكة بأن “هذا الخط يساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لا سيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية”.
وشدد العاهل المغربي، في الخطاب ذاته، على أن “هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاور، فجهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية”.
المرجو من الشركات الإسرائيلية ان تدخل على خط هاذا المشروع لأنها دولة رائد في التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي.
وماذا عن خط القنيطرة وجدة ان ان المغرب غير النافع ليس محل اهتمام من الدولة
عدة أوراش كبرى ببلدي الحبيب المغرب وهو في تحسن ملحوظ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأقولها بكل فخر عاش الملك
الجنوب الشرقي خارج كل الحسابات. هو فقط بقرة حلوب
مدينة وجدة تتوفر على خط للسكة الحديدية مند مدة كبيرة
أما مدينة أكادير لا تتوفر على سكة حديدية لحد الساعة
نعم نحن محتاجين بزااف القطار من مدينة اكادير للقنيطرة كنبغيو نمشيو للرباط لأغراض ادارية و كنتكرفصوا
و اين وجدة من هته المشاريع ام هي مدينة محسوبة على الجزائر لا افهم
اضن ان الجواب كافي كدالك اكادير ومركش وقنيطرة مدن مغربية هو اجاب على الان العمل الان لليس 2040 صاحب السؤال كلامه معزة ولو طارت يبحت عن الافشل والفشل وامعارضة النقصة فقط اي جزاب تبحت عليه جواب الكدب تريد ان يكدب عليك
لا نريد لا فائق سرعة لا خارق سرعة المرجو تحويل هاذه 100 مليار الى قطاع الصحة و التعليم نحتاج مستشفيات في المستوى و الى مدارس تسر اطفالنا و تحفزهم عل الدراسة ، اما هاكذا قطارات لن تفيد بشيئ
يجب اولا ربط مراكش باكادير بالسكك الحديدية .ومراكش بورزازات ومكناس بالراشدية .ومن بعد عاد فكرو فالقطارات
السريعة .واصلا القنيطرة مرتبطة بالسريع طنجة البيضاء وبعويطة. خصنا المغرب كلو يستفاد.
لن يكون اي مشروع في الجهة الشرقية ادريس البصري قالها اذا حدثت حرب سيدمر وهم رغم انهم لايقولون ذلك الا انهم يرسخونه على ارض الواقع. يعني الى الفين واربعين لن يكون اي شيء