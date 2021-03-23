قناة فرنسية: ظلم جزائري يطال مزارعي "العرجة"

ما زال التفاعل الدولي متواصلا مع “أزمة العرجة” بضواحي فكيك، بفعل الخطوة الأحادية التي قام بها “قصر المرادية” بشكل مفاجئ تجاه الفلاحين المغاربة الذين عمروا المنطقة لعقود؛ الأمر الذي أثار حنق سكان المنطقة الذين يتقاسمون روابط الأرض واللغة والدين والثقافة مع الجزائريين.
وأوردت قناة “تيفي 5 موند” الفرنسية أن الفلاحين المطرودين من المنطقة الحدودية “ضحية” التوتر السياسي بين النظامين المتجاورين بشكل حذر، حيث تلقى السكان أمر المغادرة بكثير من الاستياء، اعتبارا لضعف فرص التشغيل بالجهة الحدودية، لتظل بذلك الزراعة مورد الرزق الوحيد لهذه الفئة المجتمعية.
وتأسفت الأسر القاطنة بالمنطقة الحدودية لمآل الأوضاع بين البلدين، تبعا للتقرير الإعلامي الفرنسي؛ وهو ما لخصه أحد الشباب بقوله: “الجميع يشعر بالظلم!”، متسائلا عن دوافع الطرد بعد السماح للمزارعين المغاربة باستغلال تلك الأراضي لمدة تفوق الثلاثين سنة، قبل أن يجيب بنفسه: “قرار سياسي بالدرجة الأولى”.
وذكّرت القناة الإخبارية بالتوتر الدبلوماسي المتفاقم في الفترة الأخيرة بين الجانبين، استحضارا للانتصارات السياسية التي حققها المغرب على صعيد قضية الصحراء، مؤكدة أن الرباط لم تُصدر أي موقف رسمي بشأن الخطوة الجزائرية، باستثناء تحركات السلطات المحلية التي تبحث عن حلول مؤقتة للساكنة المتضررة.
وردا على القرار الجزائري، نظم أبناء المنطقة مسيرة احتجاجية جماعية، ضمت أزيد من أربعة آلاف شخص بحسب المنظمين، مطالبين، في الوقت نفسه، بإيجاد بدائل عملية للسكان، بسبب غياب المصانع والورشات بالمنطقة الحدودية، باستثناء ما يرتبط بالزراعة المعيشية.
وبررت السلطات الجزائرية قرارها بمساعيها الرامية إلى “إغلاق المنافذ التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات على مستوى واحة لعروضة دائرة بني ونيف بولاية بشار”؛ لكن تلك الحجج تبدو “غير مقنعة” بالنسبة إلى الكثيرين من المغاربة، الذين دعوا إلى احترام الاتفاقية التي تجمع البلدين بخصوص استغلال بعض الأراضي الحدودية.
ويعتمد سكان منطقة فكيك على واحات التمور لجني القوت السنوي؛ لكن القرار الجزائري سيُحتم على السكان البحث عن مناطق جديدة لممارسة الأنشطة الزراعية، وسيفرض على السلطات المحلية كذلك مواكبة الفلاحين الذين فقدوا مصدر الرزق الوحيد.
من بعد انهزامات الجزائر المتكرر سياسيا ” طرد البوليساريو من الگرگارات ، بناء الجدار حتى الحدود مع الجزائر و موريتانيا ، قنصليات الولايات المتحدة و 27 دولة في الصحراء …..” و اقتصاديا ” نقص مواد غدائية مثل الحليب و الطحين و الزيت المائدة … اللقاح غير موجود والوعود الكاذبة .. ورياضيا ” نجاح القجع و انهزام الممثل الجزائري رفض المقترح الجزائر من الأفارقة ….” أنهزامات كثيرة تدفع الجزائريين الى الإنتقام ضد المملكة المغربية بهده الطريقة عندنا مؤهلات الرد مثلا قطع مياه أحد الأنهار لكن نحن مغاربة و ننتمي الى المملكة المغربي لا ننزل الى مستواهم لأننا ملكيين
لاسباب سياسية ابتزازية محضة كردة فعل على ما وقع في الكركرات و اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ما كاين لا مخذرات و لا هم يحزنون
جرائم حكام الجزائر العسكريين معروفة على الصعيد الدولي، سواء باحتجازهم قصرا لألاف الصحراويين المغاربة في تندوف أو بطردهم لعشرات الآلاف من المغاربة بتفريق الأزواج وتشتيت العائلات في يوم عيد الأضحى وطردهم إلى المغرب كما قاموا بقتل ما لا يقل عن 200.000 جزائري إنتقاما من جبهة الإنقاذ الفائزة بالإنتخابات .
إذن جرائمهم لا تقل جرائم النازية.
يجب جر كبرانات الجزائر أمام جميع المحاكم لفضحهم أمام العالم.
البكاء مور الميت خسارة ، هدا الملف الحكومة المغربية و الملك محمد السادس الله انصرو لازم اعطي الاولوية و الالتفاتة الملكية الي متعودين نشوفها في ملكنا الغالي لهدا الفلاحة الله اكون في عونهم ، الي الحياة ديالهم تبدلت بين ليلة و ضحاها ، يجب الترحيب بهم و مساعدتهم حتى ان يقفو من جديد ، الله ادير شي تاويل ديال الخير
فرنسا او مايمكن تسميته بشيطان أفريقيا. هي التي تشيطن وتزرع الفتنة بين المغرب والجزائر. مثلما فعلت في رواندا التي فاقت من سباتها. وفطرت للعبة الفرنسية.
علينا رفع دعوى للأمم المتحدة على فرنسا، لتقوم بترسيم الحدود بيننا وبين الجزائر.فهي التي استعمرت الجزائر قبل المغرب وهي تعرف تمام المعرفة الحدود بين البلدين.
يجب على جميع الوزارات مساعدتهم وخاصة الفلاحه والنقل بإصلاح الأراضي والتسليم لأولادهم رخص النقل الكريمات للخروج من هذه المحنة واعطاا درس للجزائر بأن المغرب لا تلوي دراعه وقادر لإيجاد الحلول لكل شيء مقارنة بالفراقشيه كابرنات مما فرنسا.
التمر الجزائري دابا غادي يبقى في المتاجر عندنا حتى يسكن في الدود ، عندنا تمور مغربية واخرى من بلدان مختلفة .
يغتالون الميت ويمشون بجنازته اليس المسؤول الاول عن الجريمة هو الاحتلال الفرنسي .فعليه ان يدلي بالخرائط الاصلية قبل احتلاله للإمبراطورية الشريفة و المعروفة الان بالمملكة المغربية والإيالة العثمانية قبل ان تلقبها بالجزائر وهي مطالبة لإعادة الحق لاصحابه قبل ان تدفع المملكة غليان لتعاونها مع الجزائر
فرنسا هي السبب وقنواتها الاعلامية تتنصل من المسؤولية التاريخية للمستعمر والان يصيدون في الماء العكر ماذا يريدو ن يا ترى؟
وجب على الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني المغاربو ، أن ترعى دعاوى قضاءية الى المحاكم والمنظمات الدولية، ضد طرد الفلاحين المغاربة من العرجاء الحدودية .. طرد قامت به السلطات العسكرية الحاكمة في الجزاءر بدعوى أن منطقة العرجاء ارض جزائرية.. كان الفلاحون يستغلون تلك الأرض منذ عقود .. استثمروا أموالا طائلة في إصلاحها وزرعها بالنخيل وكانت مورد عيشهم .. والواقع أن الحدود في المنطقة غير محددة ، وتجب قراءة اتفاقية 1972 ، حسب القانون الدولي.. هذا وعلى السلطات المحلية المغربية أن تجد حلولا للفلاحين المطرودين من اراضيهم…
مع الأسف كان على الدولة المغربية أن تمنع الفلاح المغربي من إستغلال هاته الأراضي لأنها أراضي جزائرية وتوفر لهم مناطق داخل البلاد وليس خارج البلاد.
كان من الواضح وفي ظل العداوة التي عاشها البلدين أنه سيأتي يوم وستسحب الجزائر أراضيها من البيساط.
والغريب في الأمر أن السلطات المغربية تبحث عن حلول ترقيعية ومؤقت للفلاح المغربي..هل يعقل أنه مايقارب أربعين فلاح مغربي فقدوا مايناهز نحو ثلاث ملايين نخلة والتي تنتج من خيرات التمور في البلاد ستوفر لهم السلطات حلول مؤقت؟