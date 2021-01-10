قنصلية واشنطن في الداخلة

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تعليقات الزوار13
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ردود أفعال متباينة ترافق بداية حظر التجول بكيبيك
شكرا ترامب الله يجزيك بخير ولله كنت منحملكس
أظن أن البوليساريو والجزائر لن يناموا بعد اليوم ليس لهم مخرج سوى مائدة الحوار الودي من أجل حكم داتي ونسيان الماضي لدينا مستقبل يجب التفكير فيه بجدية نحن جيران وإخوة
اللهم بارك و وفقنا للخير و احفظنا من حسد الحاقدين و انصرنا بنصرك الدي لا يضام و يسر أمورنا و أمور كل مسلم لا يحمل أي ضغينة لهذا البلد الشريف أمين يا رب العالمين.
الخبطات تتوالى على عصابة قصر المرادية رفقة ابنتها البوليزاريو الانفصالية بلغني أن درجة الجنون والحمق ارتفعت إلى مستويات قياسية لدى وسائل الاعلام الجزاءرية ادن المغرب يلعبها صح وبتركيز عال جدا لهدا المغرب رقم صعب على الاعداء
وقتاش بناو هاد الخير كله ؟ فشهر !! هههه
الامريكيين لابسين الزي الصحراوي و بوريطة كيفرنس، يبدا هو الأول
الضربة القاضية للخصوم الوحدة المغربية على رأسهم الجينيرالات الشيوخ فسيموتون بأزمة قلبية عندما سيكون هذا المشهد اما عصابة البوليزاريو فحدث ولا حرج
ترامب ……الرجولة……خربق اسبانا فرنسا والجزائر……ديما مريكان
التطورات السياسية في قضية الصحراء اصبحت متلاحقة ولا اءحد يعلم علم اليقين هل هذه الاحداث التي يقال اءنها تصب لصالح المغرب ستكون نعمة على جميع فئات المغاربة واءفرادهم اءم ستقتصر على فئة عنيدة -تعرف من اءين تؤكل الكتف -دون غيرها والباقي يكب على كرشو الما كما العادة,
التاريخ سيشهد للسيد الرئيس ترامب بأنه أول رئيس أمريكي ينصف المغرب أطال الله في عمره حتى نراه مرة أخرى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية نعم الرجال.
باش تلبس مريكان دراعية و ملحفة و نت بلباس رسمي و وسط كتفرنس خاص كون سميتك بوريطة برافو عليكم و شكر لأمريكا امريكا ام دنيا و المغرب ابوها هههههه
ياريت هذه الفرحة تصل للمرحوم الحسن الثاني. نم بسلام يا صاحب الجلالة فابناؤك واحفادك والشعب المغربي قد تمكنوا من ربح القضية. انها مسيرة خضراء ثانية يعيشها الشعب المغربي في هذه الأيام. ادامها الله على الشعب المغربي. و الهلاك لكل اعداء الوحدة الترابية المغربية. يجب على السلطات المغربية تنقية المناطق الصحراوية المغربية من كل عملاء الجزائر و اجلاءهم الى الجزائر او اسبانيا و سحب الجنسية المغربية منهم ان كانوا غير راضين على مغربية الصحراء.
قولو لبراهيم رخيص يحيد ليه وليها الزي الصحراوي المغربي
وفين هي الكمامة والتباعد أسي بوريطة. 300درهم غير على الدرويش