قيادات "البيجيدي" ترفض ترشيح يتيم للبرلمان

قيادات "البيجيدي" ترفض ترشيح يتيم للبرلمان
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 09:37

يسود غضب كبير في صفوف قواعد حزب العدالة والتنمية من القيادي الوزير السابق محمد يتيم، الذي كان قد ترشح للانتخابات التشريعية السابقة بدائرة عمالة سيدي البرنوصي سيدي مومن.

وعلمت جريدة هـسبريس الإلكترونية أن قيادات “المصباح” باتت ترفض عودة محمد يتيم، وزير التشغيل السابق، للترشح على مستوى الدائرة المذكورة، بالنظر إلى غيابه الطويل عنها.

وكشفت مصادرنا أن تذمرا كبيرا يسود في صفوف قواعد الحزب، الذين لم يعودوا يطيقون ترشح يتيم، رافضين أي محاولة قد تتم من طرف القيادة المركزية لإعادة ترشيحه.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن القيادي يتيم لم يقدم أي قيمة مضافة منذ ترشيحه بالدائرة المذكورة، ناهيك على غيابه الطويل عنها وعدم حضوره للقاءات التي تنظم فيها من طرف الحزب والهيئات التابعة له.

وأوضح مصدر من القيادة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، رفض ذكر اسمه، لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن يتيم لم يعد مقبولا على مستوى البرنوصي وسيدي مومن، مضيفا: “إلى جا غادي يجريو عليه”.

وشدد مصدر هسبريس على أن الوزير السابق يتيم “بمجرد ما يتم الإعلان عن فوزه بالمقعد، يغادر صوب الرباط دون أن يعود إلى المنطقة أو الاستفسار عما يجري فيها والتواصل مع ساكنتها ومجتمعها المدني”.

ولا يقتصر الأمر على قيادات الحزب، بل إن فعاليات المجتمع المدني وساكنة البرنوصي وسيدي مومن ترفض ترشيح وجوه لا تقطن بالمنطقة وإسقاطها على الناخبين من طرف الأحزاب السياسية مع قرب الاستحقاقات.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الحزب يتجه إلى ترشيح رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي الهويشري وكيلا للائحته، رافضا الترويج لاسم آخر، على غرار اسم محمد يتيم، من الذين ابتعدوا عن المنطقة أو لا ينتمون إليها.

وينتظر أن تشهد عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سيدي مومن مواجهة حادة بين أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار.

الانتخابات التشريعية البرلمان حزب العدالة والتنمية محمد يتيم

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‫تعليقات الزوار

2
  • mre
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 09:44

    لم يشبعوا من الامتيازات، اين هو التعفف من مبادىء ديننا الحنيف
    نريد وجوها مشرقة لا انتهازية

    6
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  • المحمدية
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 09:50

    رئيس الحكومة براسو من نهار نجح في المحمدية مبقا بان …

    0
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