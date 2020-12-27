"البوليساريو" ترفض تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء المغربية

بمجرد تسرب أخبار من منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس رشح رسمياً رئيس الوزراء الروماني الأسبق، ووزير الخارجية الأسبق، بيتري رومان، لشغل منصب المبعوث الجديد إلى الصحراء المغربية خلفاً لهورست كولر، خرجت جبهة البوليساريو لتعبر عن غضبها من هذا الاختيار.
وكانت مصادر صحافية دولية أفادت بأن الروماني بيتري رومان بات مرشحاً وحيداً لشغل هذا المنصب، وهو ما يجعله الأقرب إلى تولي المسؤولية الصعبة بعد مرور أزيد من عام ونصف على استقالة هورست كولر، عقب فشله في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع.
وما يصعب مهمة إيجاد مبعوث أممي جديد إلى الصحراء هو ضرورة توافق الأطراف المعنية بالنزاع على اسم معين للتعاون معه في مهمته. وفي ظل عدم وجود أي معطيات رسمية حول اختيار غوتيريس لبيتري رومان، استبقت جبهة البوليساريو ذلك وأعلنت رفضها له لأنه بحسبها “صديق للمغرب”.
مصادر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو اعتبرت الأخبار القادمة من كواليس الأمم المتحدة بمثابة “مفاجأة غير سارة”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الروماني الأسبق “معروف بتأييده لمواقف المغرب وسبق أن شارك في منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة”، وهو المنتدى الذي كانت الجبهة الانفصالية تحتج على تنظيمه في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
واتهمت الجبهة الانفصالية عبر أذرعها الإعلامية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بـ”عدم الحياد” في نزاع الصحراء بعد ترشيحه الدبلوماسي الروماني، معتبرة أن “تكليف حليف للرباط من شأنه أن يزيد في تعقيد الأمور ويهدد مستقبل أي تسوية أممية حول الملف”.
ولم يعد منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء يغري الأسماء الدولية الوازنة، إذ حسب مصادر هسبريس رفضت عدة شخصيات أممية تولي المسؤولية، لمعرفتها مسبقاً فشل مهمتها في ظل تصلب الموقف الجزائري وتحكمه في قرارات جبهة البوليساريو.
وفي فبراير الماضي، طرح اسم وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك لمنصب مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، لكن اعتراض الرباط حينها عليه دفع الأمم المتحدة إلى التراجع عن تعيينه.
يذكر أن هورست كولر كان آخر من تقلد منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونجح في جمع المغرب و”البوليساريو” والجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات بجنيف، في دجنبر 2018 ومارس 2019؛ دون إحراز أي تقدم في القضية المعمرة لأزيد من أربعة عقود.
لا مفوضات مع الإرهابيين وقطاع الطرق
لن نقبل بي مفوضات على ارضنا انتهى الكلام
إن شاء الله قريبا سوف تصنف جبهة الإرهابية وسوف تدرج من الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية تحمل السلاح بدون حق مشروع و تهدد السلم الدولي .
او الله إلى عيب مبقينش حاملين نسمعو هد الاوباش.
بالله عليكم لمادا هدا المبعوت الاممي . هل سنجلس مع جماعة ارهالية تخرق القانون الدولي وتقطع الطرقات .
انتهى الامر .لديهم حل واحد ووحيد هو الرجوع الى ارض الوطن والعمل من داخل المؤسسات بالنسبة لمن لم تلطخ ايديهم بالدماء ام اركان العصابة فلا مكان لهم هنا
واش بغيتو نديرو ليكم تبون اولا بوتقلقية هو مبعوث الامم المتحدة؟؟
L’onu doit imposer la personne qu’elle veut ,les terroristes de Tindouf ne sont pas en position d’accepter ou non
هههه انا بغتهم يقلو بلي ترتمب مخصوش يعترف بصحرا ديالنا . 24 ساعة يكون رئيس تبون خارج السلطة.مهم نقول للجبهة باقي تشفو العجب
نظام الكابرانات هو من أمرهم بالرفض وخلاص
فهل يملك المرزتقة القرار ؟
جبهة البوليزاريو الانفصالية خلاص انتهى امرها مند زمان فهي تائهة ولا تعرف أي إتجاه تتبع لقد تبعت وعود جنرالات الجزاءر التي تهدف الى جعل الصحراء المغربية مستقلة حتى يتسنى لهم الحصول على ممر يؤدي إلى المحيط الأطلسي فهدا الحلم لن ولن يتحقق أبدا المغرب رقم صعب على النظام الجزائري الديكتاتوري الفاسد السفيه المنحط الابله المغرب فاز بصحراءه الى الابد والجزاءر فازت بعصابة انفصالية دات نزعة ارهابية هنيئا لها بها
البوليزالبو انتهت والصحراء مغربية ر فعة الجلسة وطوي الملف الحق يعلا ولا يعلى عليه
اعرفتوا ما ايجيهم امليح هاد الفيلم ساليناه ماكاين لا مبعوت ولا جوج ماشي طبعنا مع اسراىيل باش انعاودو انرجعوا الهاد الفيلم من الاول .الصحراء صافي مغربية ويجب التعامل على هذا الاساس من هنا فصاعدا.امريكا اعترفت بمغربيت الصحراء وهذا فقط يكفينا للبدء في بناء اقتصادها .45 سنة من تضحيات الشعب المغربي .الان ان الاوان أن نستغل صحراءنا والويل لمن يقترب من حدودنا .الفيلم انتهاء.
… المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء تحول النزاع بين المغرب من جهة والجزائر والبوليزاريو من جهة أخرى الى نزاع بين الولايات المتحدة من جهة والجزائر والبوليزاريو وغيرها من الأطراف الدولية من جهة أخرى.
المملكة المغربية تستثمر في صحراءها لتوفير العيش الكريم لسكانها وحق العودة مضمون لمن يريد من المحتجزين في تندوف الإلتحاق بوطنه معززا مكرما، ولا يهمها ما يقرر حكام الجزائر وقادة البوليزاريو في الموضوع.
هل تعتقدون ان للمرتزقة راي امام الكابرانات اولياء نعمتهم ولدلك يجب الكف عن المغالطات باهم قبلو او رفضو او انهم من اعلنو الحرب وانما شنقريحة اللعين
عن اي بوليساريو تتكلمون هذه المنظمة الانفصالية ليس لديها اي قرار رسمي بل النظام العسكري الشيوعي هو المتحكم بقضية المناطق الجنوبية المغربية. يجب على المغرب ان لا يجلس مع هولاء الخونة في اي محادثات في المستقبل ويجب التفاوض فقط مع الجارة الشرقية ولو هي العدو الاول للمغرب الذي لا يمكنه ان يتخلى على شبر من اراضيه والحل الوحيد هو الحكم الذاتي الموسع تحت كامل السيادة على ترابه الوطني.
إن وجود الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة يعد نهاية بدون رجعة للبوليساريو وفشلا ذريعا للنظام الجزائري، وانتصارا تاريخيا للديبلوماسية الملكية.
يحب إيقاف هذه المفاوضات العبثية مع هؤلاء المرتزقة الماجورين وقطاع الطرق الذين تحتضنهم الجزائر وتسلحهم وتمولهم من ميزانية الشعب الجزائري لمعاكسة وحدة المغاربة الوطنية والترابية.. ومن يتعدى حدوده يتحمل مسؤوليته
ما عرفتش علاش هاد تضييع الوقت و الجهد و المال
راه الصحراء مغربية أحب من أحب و كره من كره.
يجيبو حتى المسيح الدجال كمبعوت أممي ما غغدي يتغير والو.
الجزائر تريد صديقا لها أو من يتلقى الرشاوي ليتولى هذه المهمة كالأمريكي روس . إذا رفضوا هذا فليس لهم الحق بالاحتجاج عن تنصيب شخص آخر. اللعبة إنتهت.
باي باي يا جمهورية صندرستان الحل هو أن تقيموا جمهوريتكم في صحراء الجزائر لكن ليس بتندوف لأننا قادمون .
اذرعها الإعلامية و أية اذرع اعلامية لميليشيات من المرتزقة؟ الطريقة التي تتناول بها وسائل الإعلام هذه الميليشيات مبالغ فيها نوعا ما و يعطيها دعم و زخم لا تستحقه.
لسنا في حاجةلمبعوث اممي ولا لمفواضات مع قطاع الطرق ولا لجارة السوء ولالموريطانيا المنافقة نحن في صجراءنا احب من أحب وكره منك وخاصة بعد الاعتراف الأمريكي والتطبيع مع اسراءيل
كون غير عينو بوتبون ولا شنقربحة فهذاك المنصب باش يبقاو على خاطرهم ! واش هادو مابغاوش يعيقو بلي اللعب سالا !
“البوليساريو” ترفض تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء المغربية : أحسنتم. عليكم بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الشرقية.
المغرب يعول على المغاربة الصحراويين المغرر بهم و المحتجزين في تندوف أن يتحدوا لتحرير الصحراء الشرقية من الإحتلال الجزائري، وضمها لوطنهم الأم المغرب.
من هنا يظهر غباؤهم مما قد يدخلون في خانة المنظمات الإرهابية على المستوى الإفريقي لأنهم فعلا مرتزقة إرهابيون و يعلمون جدا أن سياسة المغرب جد جيدة و لها وزن ثقيل على المستوى الدولي تحت قيادة جلالة الملك نصره الله
نتمى من الله تعالى أن يهدي أخواننا الجزاءريين للصواب ،فالتاريخ يسجل من يعرقل وحدة الشعب الواحد الموزع على خمس دول،والتايخ نفسه علمنا أنه من المستحيل التفريق بين الشعوب ذات الروابط المتينة ،فليعترفوا أنهم أخطأوا في حق المغرب ولينسوا مسألة المءات المليارات التي راهنوا بها وذهبت أدراج الرياح،لننطلق من أكلة الكسكس فرحلة الألف ميل تبدأ بخطورة واحدة فقط.
نعم سيىفضون الى ان ان يحل العسكر في الجزاىري مشاكله و مشاكل سيطرته على الحكم و ارضاء كل جنيرالاته. انهم اداة و سيبقون كدالك في اياضي الجزاىر و ابادب تيضا الطامعين في المغرب و المبتزين ووو ادن نخن في المغرب من سنقرر غي مصبرنا و لبس الانم المتحدة و غيرها و دالك باتباع خطوات التي فبها مصلختنا و فقك . انتهت العاطفة و حسن النوايا لن نصبر اكثر من هدا.
ليس جميع المرتزقة الموجودين بتندوف لهم علاقة مع الصحراء المغربية الجزاير ترفض الإحصاء لأنها تعرف ان 99 بالمائة ليسوا من الصحراء وإنما مرتزقة جمعتهم الجزاير من الدول الفقيرة ودول بعيدة عن المنطقة والهدف هو ازعاج المغرب والإحصاء وتحديد الهوية للمرتزقة بطرق علمية سيفضح المستور لان جزاير ترع الإرهاب وتعنت الجزاير راجع ال عدم حصولها على منفذ على المحيط الأطلسي
يجب تعيين جزائريي لتولي منصب المبعوث الجديد إلى الصحراء المغربية خلفاً لهورست كولر حتى تبقى جبهة البوليساريو مطمئة .
يعتبر تضييع الوقت بإرسال مبعوث الى صحراء. يجب على الولاية أمريكية أن تقنع أعضاء أمم متحدة لإعتراف بالحكم الداتي للمغرب سالينا. دون تفاوض مع الجزاءر بل ضغط على جزاءر
لأن المغرب لن يتنازل على شبر من صحراء لتضمها جزاءر الى صحراءها .
لقد اقفل ملف الصحراء ومن يريد الجري وراء السراب فعليه ان يكون سريعا
الجزاءر خلقت مشكل الصحراء حتى لا يطالب المغرب بالصحراء الشرقية انها الاعيب الكبرانات
وليفكروا جيدا في هذا السؤال ادا نشبت حرب بين المغرب و الجزاءر هل سينتصرون؟
اذا كان الجواب بنعم انهم يكذبون على انفسهم و حداري من الضمار و التشرد.
فلترفض كيفما تشاء قدر ما تشاء .
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها و من لم يعجبه الأمر فليشرب مياه البحر الابيض المتوسط وان لم يشبع فلياكل رمال صحراء التشاد والنيجر و مالي..
اما رمال صحراءنا فكل من ” سخن عليه راسو ” فستكون مقبرة له ..
وفي تلك الساعة لن تنفعه تعليمات جنيرالات السوء منتفخي البطون بالمرادية..
تقبل او ترفض حاليا لن يفدها بشيء و لو ارادت الامم المتحدة فض هادا النزاع عليها اول ان تكف عن اارسال المساعدات و سنرى مادا سيفل المرتزقة .
واااااا اسيدنا الله اخليك لينا واسي بوريطة ولدولة والله يهديكم ماخاصناش بشي مفاوضات مع هاد بوليزبال وهاد قطاع الطرق والارهابيين الحفلة ديالهم سالات المغرب شد الارض باركة …
نتوما دبا الى مشيتو معاهم فالمفاوضات راكم كتشرعنو بلي راها كاين دولة وهمية اشبغيتو بزبل …..