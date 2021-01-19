قيادي في "البيجيدي" يهدد بوقفة احتجاجية على وزارة الداخلية

هدد قيادي في حزب العدالة والتنمية، مساء أمس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، وذلك أثناء الاجتماع الأخير للأمانة العامة لـ”حزب المصباح” الذي ترأسه سعد الدين العثماني.

واتهم مصطفى الإبراهيمي، وفق ما ذكره مصدر حضر الاجتماع، وزارة الداخلية بالتدخل في عمل وصلاحيات المجالس المنتخبة من خلال دورية وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 .

يذكر أن أبرز ما جاء في دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يقطع مع تبذير المال العام، ويطالب الجماعات الترابية بنهج التدبير الأمثل للنفقات بسبب الانعكاسات السلبية لأزمة “كورونا” على مداخيلها.