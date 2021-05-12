قيساريات "كراج علال" تضج بالزوار قبيل العيد

على الرغم من أن الساعة كانت تشير إلى السادسة مساء من الثلاثاء واقتراب موعد أذان المغرب، فإن السوق الشهير “كراج علال” بالدار البيضاء كان ممتلئا بالزوار الراغبين في التبضع واقتناء ملابس العيد.
فعكس الأيام الأولى من شهر الصيام، فإن السوق المعروف ببيع الملابس شهد، الثلاثاء، إقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في إدخال الفرحة على أطفالهم باقتناء ملابس جديدة لهم.
نساء من شرائح اجتماعية مختلفة حللن بـ”كراج علال”، وبرفقتهن أطفالهن، مستغلات بذلك العطلة الدراسية، قصد التبضع؛ وهو ما ساهم في الازدحام والاكتظاظ بمختلف “القيساريات”.
وتحولت مختلف الأزقة والدروب التي توجد بها محلات بيع الملابس إلى قبلة واسعة للمواطنات والمواطنين، غير مبالين بالوضع الصحي الذي تعيشه المملكة وباقي البلدان بسبب جائحة “كوفيد 19”.
قيسارية غرناطة”، “قيسارية عزيزة”، “قيسارية الحفاري”، وغيرها من القيساريات صارت مكتظة عن آخرها بالزوار، المقبلين على اقتناء ملابس العيد؛ ما جعل المرور نحو المحلات أمرا صعبا، أما حركة السير على جنبات الشارع الرئيسي (شارع محمد السادس) فباتت شبه مستحيلة.
ولم تمنع تدخلات السلطة المحلية، كما عاينت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، عصر الثلاثاء، من الحد من الاكتظاظ والفوضى والازدحام، حيث حاولت تنظيم زوار فضاء السوق دون جدوى.
وينتظر أن يشهد السوق الشهير، يوم غد الأربعاء، تزامنا مع “السويقة” التي تنظم فيه كل أسبوع، إقبالا كبيرا للأسر التي لم تتمكن من اقتناء الملابس بعد، لا سيما في ظل إغلاق المحلات ليلا بسبب القرار الحكومي.
وأضحت هذه الأسواق، بما فيها العلامات التجارية المعروفة، ممتلئة عن آخرها، وصار احترام التباعد والتدابير الصحية الأخرى غير معمول به داخلها، إذ لم يستطع العاملون في هذه الأسواق تنظيم الزبناء الوافدين عليها.
ويرى المتابعون أن هذا السوق وغيره من الفضاءات التجارية صار “قنبلة” موقوتة لنشر فيروس “كورونا” المستجد، خصوصا في ظل غياب احترام التدابير الصحية الموصى بها من لدن السلطات العمومية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزحام مشي بحال الزحام ابراك علينا من الطنز
القيساريات والاسواق تضخ الملايين اما صلاة العيد فهي سنة مؤكدة حسبنا الله ونعم الوكيل يكفي ان يتوجه كل مسلم غيور في قلبه ذرة ايمان ويدعو على الضالمين اللهم انصر الاسلام اللهم انهم يكيدون كيدا فارنا فيهم يوما من ايام فرعون وهامان وقارون اللهم انتقم لنا من اعدائك واعدائنا٢حسبنا الله ونعم الوكيل
ورغم هذه الإزدحامات فلا خوف من كورونا لأنها لن تقدر على الخروج من المساجد والذهاب للأسواق!؟
سوف تحاسبون في الدنيا قبل الآخرة.
الله اكبر و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فبالله عليك السي العثماني افشل رئيس حكومة في التاريخ الاسواق ممتلئة و المساجد و المصليات ممموعة فهل العيد هو الملابس،
كراج علال عامر والحكومة مقالت والوا حيت معولين انزلوا عليهوم بالضراءب ليكلاتوا المعزة في الوطا غدي تخلصو فدار الدباغ اما المساجد والمصلی لها الله
غي الجوامع والمصاحف هي لي فيهم فيروس كورونا..
اما هد زحامات ديال الاسواق، لي فشركات، فطوبيسات، فطرام، فطاكسي مفيهم والو…
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم انتقم من كل منافق كذاب
اللهم انتقم من كل من اراد ببيوت الله الخراب
يو وصلاة الفجر غريب امركم
عنداكم حداري ثم حداري من المساجد والمصليات هي أماكن الوباء ، آخر ما أعلنت عليه منظمة قلت الصحه هو أن وباء كرونا دخل الإسلام.
بعد العيد ستقفل المساجد إلى الأبد.
ودلك هو المبتغى؟؟؟؟؟؟
ملي يبدا يدوز الترام هتخوا الدنيا وهترتاح الساكنة من الصداع والزحام كما ارتاحت ساكنة شارع محمد 5.
لي مالقا مايدير تيهاجر لكازا يدير كروسة أو فراشة ونهار هنقاطعوهم هتحرر الطرق والطرطوار
عاد جدا فهذا يشبه الاسواق الأسبوعية بالبوادي
أين المعلقين التجار اللذين يكذبون مثل هذه الاخبار ويقولون أن الحركة عندهم ماتت.فالصورة المرفقة بالمقابل غنية بالتعريف.الناس خرجت بأفواج هائلة لتبضع الملابس ومن غير الصورة فنحن بنفسنا شاهدنا الاسواق والمحلات كم هي مكتضة حتى أنك لا تجد الطريق للمرور ولكن ما أثار استغىابي يقولون أن كورونا أنهكتهم وأفقرتهم ولكن وقت المعقول تجدهم في كل ماكان يتبضعون وليس فقط الملابس بل الحلوى وكل شيء يحتاجه رمضان أو العيد
عادي جدا لا خوف عليهم و لا هم يحزنون لأنه بكل بساطة كورونا توجد فقط في المساجد و المصلين هم فقط من ينشروها لعنة الله على اللا مسؤولين المنافقين إلى يوم الدين
يكفيكم أنكم أغلقتم المساجد. أما القيساريات والمقاهي ودور اللهو فلا بأس. أتساءل هل تخرج كورونا مع الفجر حتى تمنعوا الناس من أداء الصلاة علما بأن عدد المصلين في هذا الوقت قليل. ايييه اتعجب لاعضاء هذه الحكومة ماذا كانوا يقولون ايام المعارضة والان سبحان مغير الأحوال السلطة والمال لهما سلطة على الانسان
حكومة تحارب وباء إلا في أماكن دين وتقرب الى الله
أما اسواق وقيساريات وتراموي حافلات فلا يوجد وباء إلتصقو كما يحلو لكم.
فعلا حينما يتعلق الامر بالاحتفالات الدينية تنسف كل الجهود المبذولة للتصدي للوباء ، الطقوس الدينية هي التي تسببت في ما حدث بالهند ، ومن الممكن ان تعيد المغرب الى نقطة الصفر .
لو كانت الايام عادية لتبضع الناس على خاطرهم بدون ادراك وتسارع مع الساعة منهم من يتقدا ليلا والبعض نهارا وتفادينا الإزدحام ولكن لا حياة لمن تنادي.
عادي لكان كانت شي كورونا بالصح في المغرب لكان كلشي امكمش افدارو.المغرب و الحمد لله تجاوز ازمة كورونا بفظل تضحية شعبه وجهود ملكه والمخلصين من ابناء الوطن في الوصول الى اللقاح ومن حقه ان يفرح بانتصاره على الوباء كباقي شعوب الدول المتقدمة .
من هنا يتبين ان المقارية التي تبناها المغرب بدعوى مكافحة انتشار فيروس كرونا لمنع تفشي الوباء كما يدعون هي مقاربة يوليسية و ليست مقاربة أمنية و صحية. كيف لمن يدعون حماية المواطنين ب ان يسمحوا بهذه العشوائية و الاكتضاض بينما يمنعون الناس من حق السفر مثلا و التنقل و هو بالمناسبة حق دستوري.
أين هو البكا و الشكا بأن كورونا ووووو ولم يعد الناس يجدون قوت يومهم و ما يصرفون…. على ما يظهر لي لا توجد أية أزمة عنظ الناس بل العكس الأموال مكدسة فقط ولفو يتبكاو