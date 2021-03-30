قيمة "أسود الأطلس" تتجاوز 221 مليون أورو

تصدر المنتخب الوطني المغربي قائمة أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم من حيث القيمة السوقية، حسب “ترانسفير ماركت” لأغلى 100 منتخب في العالم.

واحتل “أسود الأطلس” المركز الأول عربيا و24 عالميا بقيمة سوقية بلغت 221,4 ملايين يورو، متبوعا بالمنتخب الجزائري في المركز 29 عالميا بـ183,5 ملايين يورو.

وجاء منتخب مصر في الرتبة الثالثة على المستوى العربي و30 عالميا بـ159,6 ملايين يورو، ثم تونس في المركز 56 عالميا بـ50,7 ملايين يورو.

وبـ25 مليون يورو دخل المنتخب الإماراتي القائمة العربية في المركز الخامس و73 عالميا، يليه المنتخب السعودي (77 عالميا) بـ22,5 ملايين يورو.