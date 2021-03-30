قيمة "أسود الأطلس" تتجاوز 221 مليون أورو

قيمة "أسود الأطلس" تتجاوز 221 مليون أورو
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:01

تصدر المنتخب الوطني المغربي قائمة أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم من حيث القيمة السوقية، حسب “ترانسفير ماركت” لأغلى 100 منتخب في العالم.

واحتل “أسود الأطلس” المركز الأول عربيا و24 عالميا بقيمة سوقية بلغت 221,4 ملايين يورو، متبوعا بالمنتخب الجزائري في المركز 29 عالميا بـ183,5 ملايين يورو.

وجاء منتخب مصر في الرتبة الثالثة على المستوى العربي و30 عالميا بـ159,6 ملايين يورو، ثم تونس في المركز 56 عالميا بـ50,7 ملايين يورو.

وبـ25 مليون يورو دخل المنتخب الإماراتي القائمة العربية في المركز الخامس و73 عالميا، يليه المنتخب السعودي (77 عالميا) بـ22,5 ملايين يورو.

أسود الأطلس المنتخب المغربي المنتخبات العربية نهائيات كأس إفريقيا

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‫تعليقات الزوار

15
  • المقص الذهبي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:08

    قيمة بلافائدة ومنتخب غير قادر على مجريات المنتخبات الضعيفة فمابالك بالقوية يتشدقون مع فرقهم فقط ..حقيقة ماكدبوش فين سماوهم شيخات الاطلس وشيخات حسن منهم …
    نتمنى النشر.

    21
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  • عموتة بالنيابة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:08

    اللاعبين موجودين داخل وخارج المغرب الإشكالية في المدرب أين هو ؟ ، االمنتخب السوداني لكرة القدم بلاعبين جلهم محليين قامو بمبارة رائعة ضد جنوب إفريقيا واليوم يقول لنا مدرب المنتخب الوطني بأن المنتخب ” خاصو الوقت” ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!لماذا كي يحصد مزيد من الملايين
    وكرأي شخصي بعد مرور عدة شهور لم نرى لمسة المدرب في المنتخب .وفي مقابلة موريتانيا لم يحرك ساكنا كأنه يشاهد فيلم.في حين المدرب يجب عليه ان يتفاعل مع اللاعبين ليكون التجاوب.وخلاصة القول المدرب لايصلح لتدريب المنتخب

    17
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  • [email protected]
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:08

    تقول كيصنعو لينا الدواء . ما لعابة ما حتى وزة

    9
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  • مغربي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:09

    مزيانة اللهم لا حسد و شي وحدين سبحان الله العظيم تابعينا و لاسقينا حتى فالكرة مزال إنشا ء الله نهربو عليهم في التصنيف الدولي ديك الساعة يمشيوا عند الفيفا يحتجوا عليهم تاهما

    -1
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  • جيت نطل
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:09

    شنو هد التناقض هد الفرق كلهم عمرنا حلمنا ربحوهم اش هد الصنطيحة

    0
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  • العبرة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:14

    ليس الأكثر ميزانية هو الاقوى دائما.بل احيانا يحقق فريقا اقل ميزانية نتائج احسن..فالعبرة بالنتيجة.

    7
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  • mohamed
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:15

    هدا الاطراء الكثير تكون له مردوديات سلبية على فسية الاعبين

    2
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  • Marocains 100%
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:16

    لا تهمنا قيمة المنتخب المغربي
    المستفيد الأول و الأخير هي الفرق الأوروبية

    لهذا نطلب منكم إقحام أبناء البطولة المغربية لكي ترتفع قيمتهم
    و تستفيد الفرق المغربية الوطنية ماديا

    قيمة حكيمي مثلا 50 مليون أورو
    المستفيد هو فريق إنتر ملان وليس المغرب

    المضحك هو أن القيمة 221 مليون لن يستطيعوا ربح
    موريطانيا قيمتها 250 ألف دولار .

    فاش نافعاكم 221 مليون أورو
    ملي ماتربحوش 250 ألف دولار

    هاهاهاها

    8
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  • [email protected]
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:16

    القيمة ليست بهذا المعيار.ماذا حققوا؟ صفر إنجاز.!!!! قيمة فنية ممتازة ولكن مع المنتخب لا شيء. يجب أن يكون مدرب باستطاعته أن ينسج كل ذلك في خط تصاعدي: الفرجة والانسجام والنتيجة ….

    3
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  • لاعلاقة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:19

    واش هاد اسود الأطلس هما لي غايصنعو لينا لقاح . لعابة بيناتهم خاصهم مترجم باش اتفاهمو .

    2
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  • Équipe
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:19

    وقيمة الالقاب تساوي 00000 يورو
    المهم هو الالقاب ،

    6
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  • للبيع
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:22

    المرجو بيعهم و إعطاء الثمن المحصل عليه لخزينة الدولة

    0
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  • جمال
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:26

    يبذلون مجهودات فقط مع فرقهم؛ مع المنتخب الراحة و السياحة

    0
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  • رأي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:30

    منتخب بدون روح قتالية في الملعب، فقط يستنزف ملايير الدولارات من جيوب دافعي الضرائب…. لو لعبت إحدى فرق البطولة الوطنية لقدمت أحسن النتائج مع هذه المنتخبات المتواضعة التي لعب معها المنتخب الفاشل

    0
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  • عبد الغني ولد عين تودة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:30

    المتتبع لمباراة موريتانيا المغرب يكاد يجزم ان المغرب ربما باع المقابلة للموريتانيين…كفاءة و مفعول nul.

    0
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