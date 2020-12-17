قيمة الدرهم تتراجع مقابل الأورو وترتفع أمام الدولار‎

أورد بنك المغرب، في تقرير له حول السياسة النقدية وزع خلال الاجتماع الفصلي لمجلسه برسم هذه السنة، أن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو، وارتفعت بنسبة 5,88 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2020.

وقال البنك إنه، مقارنة بعملات الدول الصاعدة الرئيسية، ارتفع الدرهم بنسبة 11,20 في المائة مقابل الليرة التركية، وبنسبة 1,8 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة 3,33 في المائة مقابل اليوان الصيني.

وبخصوص سعر الصرف الفعلي، يضيف التقرير الصادر عن البنك المركزي، ارتفع بنسبة 1,83 في المائة بالقيمة الاسمية و3,65 في المائة بالقيمة الحقيقية.

وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملة الصعبة، ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبناء بنسبة 12,8 في المائة إلى 21,9 مليار درهم للمبيعات، وبنسبة 12,6 في المائة إلى 20,4 مليار درهم للمشتريات.

وارتفعت المشتريات الآجلة بنسبة 27,8 في المائة، لتصل إلى 10.3 مليار درهم؛ فيما ارتفعت المبيعات الآجلة بنسبة 2,6 في المائة إلى 2,7 مليار درهم.

وخلال هذه الفترة، لم يقم بنك المغرب بأية عمليات شراء أو بيع للعملة مع البنوك. ومن ثمَّ، بلغ صافي العملات الأجنبية 3,7 مليارات درهم بنهاية شتنبر، مقابل 5,2 مليار بنهاية يونيو 2020.