كاتب "الشبيبة الاستقلالية" ينفي رفض زيارة كوشنر

عبر عثمان الطرمونية، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عن استغرابه إدراج اسم المنظمة ضمن لائحة الهيئات الموقعة على عريضة رافضة لزيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المغرب، والمرتقبة في 22 دجنبر 2020.

ونفى الطرمونية، في “تدوينة” له على “فيسبوك”، أن تكون أي هيئة تقريرية أو تنفيذية للمنظمة “أقدمت على هاته الخطوة”، مضيفا: “نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء لمتابعة المسؤول عن إقحام اسم المنظمة والنطق باسمها في مسألة كهاته”.

كما قال صاحب “التدوينة” ذاتها: “الموقف الرسمي للشبيبة الاستقلالية عبرنا عنه عبر بياننا الأخير الذي ثمنا فيه قرار الاعتراف الأمريكي الرسمي بمغربية الصحراء وإقامة قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، وعبرنا عن اعتزازنا الدائم بالقرارات الملكية خدمة لقضية الوحدة الترابية المقدسة. كما لا أحتاج إلى التذكير بنضالات المنظمة ومواقفها التاريخية والثابتة من القضية الفلسطينية”.